Yuyito González se defendió de las acusaciones de Fátima Florez: "Le deseo poder sacarme a mí de su cabeza"

En su programa Empezar el día, la conductora explotó: "Fátima, que se lo digo con todo afecto y con todo respeto, y que le deseo lo mejor en la vida… le deseo que se enamore, que sea feliz, que cumpla todos sus sueños, que le vaya bien en su trabajo, que pase algo en su vida que ella pueda hacer un click y poder sacarme a mí de su cabeza. Que se vaya de su ser el hecho de ‘Yuyito me hizo, Yuyito me dijo".

“Afecta a muchas áreas las injurias, el prestigio de la imagen pública, yo soy una mujer de familia, soy una persona con una carrera de años de carrera. Me sugerían poner un bozal legal porque las injurias te lo permiten pero a mí me parece una locura tener que llegar a ese punto. Estamos en la mitad del 2025 y todavía está este tema del 2023 dando vueltas”, agregó Yuyito.

Yuyito gonzález javier milei.jpg Yuyito González y Javier Milei estuvieron en pareja por casi un año.

Yuyito González contra Fátima Florez: "No es creíble que una entrevista de televisión puede tirar abajo una relación"

Entonces, la conductora se defendió de las acusaciones de Florez. Si una relación es comprometida, seria, leal, fiel, con proyecto, una entrevista de televisión no te la tira abajo. Te puede gustar o no, molestar o no… fue un éxito la entrevista igual y, sacando a Fátima, no le molestó a nadie. Pero no es creíble que una entrevista de televisión puede tirar abajo una relación. Si, de hecho, después de la entrevista, esa relación continuó tres o cuatro meses más. Lejos de ser yo la causante de absolutamente nada”, explayó.

“Yo creo que hay una parte de la historia que Fátima no conoce, que no se la contaron y no me corresponde a mí dar ninguna parte de mi vida privada. Pero ojalá Fátima en algún momento pueda tener la posibilidad de hablar con quien corresponde de este tema y sanarse también”, amplió en esa línea.

yuyito gonzalez y javier milei.jpg Yuyito González: "Yo creo que hay una parte de la historia que Fátima no conoce".

Yuyito no se guardó nada y cargó de lleno contra la imitadora: "No debe ser lindo para ella tener todo el tiempo la obsesión de ‘Yuyito me hizo, Yuyito me sacó, esta señora es una tal por cual’. No debe ser lindo vivir así. Es injusto. Yo te puedo asegurar que si estuviera la versión real de todo, creo que hasta disculpas me pide. Te entiendo como nadie, Fátima, te puedo asegurar, pero no tengo nada que ver en eso. Nunca tuve nada que ver en la ruptura de esa relación”.

“No voy a volver a parar para que me pregunten. Entiendo que hay un morbo que interesa, pero necesito terminar con esto, con el versus, con la competencia. Me parece tan absurdo estar en estas situaciones”, sostuvo la exvedette.

La conductora señaló que "hay ciertas vulgaridades que ella dice que ni a ella le suman" y aclaró que no hablará más del tema porque no tiene "más para compartir de ese amor”.

Por último, concluyó: "Te deseo lo mejor, de corazón, Fátima. Quiero decirte que estás equivocada, injustamente, y que llevamos desde noviembre del 2023 con todo este asunto”.

Fátima Florez apuntó contra Yuyito González y su relación con Javier Milei

Fatima-Milei.jpg Fátima Florez y Javier Milei se separaron en abril de 2024.

Fátima Florez sorprendió con una contundente declaración en su aparición en el programa Secretos Verdaderos, conducido por Luis Ventura en América TV, en medio de rumores de reconciliación con Javier Milei. En un momento de sinceridad, aseguró: "Esta señora lo tocaba más a Milei cuando era novio mío que cuando era su novio".

La humorista aludió a la reciente relación de su expareja con Amalia "Yuyito" González, quien estuvo vinculada sentimentalmente con el mandatario en los últimos meses.

Fátima hizo hincapié en el acercamiento que tuvo González con Milei durante el tiempo que ambos mantenían una relación, y sugirió que la exvedette actuó como la tercera en discordia.

Más adelante, Ventura mencionó una situación en la que, según trascendió, Yuyito habría evitado coincidir con Fátima. Consultada al respecto, la actriz fue clara: “No tengo idea, nunca nos vimos. No me molestaría cruzarla, tengo la conciencia tranquila y no entiendo qué conflicto podría generarle mi presencia”.

“La que se portó mal conmigo en su momento fue esta señora. Pero quedó en el pasado, yo no hago borrón y cuenta nueva, yo arranco la hoja”, aseguró.

Y concluyó: “A mí me parece que esta señora lo tocaba más cuando era novio mío que cuando era su novio. No es de buen gusto andar toqueteando la entrepierna, y más si sabes que el entrevistado está en pareja”.