Dolores Etchevehere sobre su hermano: "Es una persona violenta que lo primero que piensa es en una patota para presionar"

Entrevista a Dolores Etchevehere: "El 'Proyecto Artigas' es justicia y reparación"

Las imágenes fueron difundidas por integrantes del Proyecto Artigas que desarrollan en ese campo, y con autorización de Dolores, una iniciativa agroecológica promovida por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

“Es una persona violenta, que lo primero que piensa es en una patota para presionar", expresó y agregó que: "Ése es Luis Miguel Etchevehere lo que se ve en las imágenes: una persona que pierde el control y que trata de convencer a otras personas que no tienen nada que ver en este conflicto”.

“Estaba viendo las imágenes... tractores apuntando hacia mí, jinetes apuntando hacia mi", expresó Dolores, lo que la llevó a reflexionar: “Qué les molesta que una mujer quiera ejercer sus derechos, por qué tienen que hacer tanto teatro como lo hacen porque son ridículos, caricaturescos. Señores grandes amenazando al costado de una ruta, por qué no tienen un poco de dignidad”.

Asimismo, se refirió a la denuncia y los dichos de Luis Miguel, quien afirmó que hubo usurpación de las tierras y se ingresó la misma "por la fuerza": “Que todo lo que tenga que afirmar que lo haga firmando un expediente”.

“La sucesión está indivisa, entonces no hay usurpación porque de la misma que yo estoy acá Luis Miguel está en una casa que pertenece a una sucesión y yo no lo molesto, no le digo que está usurpando”, arremetió.

En ese sentido, manifestó: “Debe estar preocupado por la rendición de cuentas que en este momento se está llevando a cabo”.

Dolores aseveró que "los Etchevehere corruptos" (en relación a su otro hermano, Juan Diego) trabajaron "escondiendo el patrimonio" que a ella le pertenece.

"Yo durante once años tuve que tratar de detectarlo, descubrir sus maniobrar y hacer la denuncia para que se haga justicia y recuperar lo que es mío”, precisó.

“Yo voy a insistir hasta las últimas consecuencias para que haya una rendición de cuenta de estos once años de administración fraudulenta de los Etchevehere corruptos”, prometió.

Y apuntó: “Yo les diría a los Etchevehere corruptos que todo lo que tengan para decir que lo presenten con pruebas y por escrito en el juzgado”.

En otro pasaje de la entrevista, señaló que durante varios años observó explotación y amenazas a personas por parte de sus hermanos para quedarse con tierras.

“Siempre he sido testigo de cómo son explotadas las personas, generalmente personas vulnerables, para producir más y que lo producido quede en muy pocos. No puede ser que todo lo que produce la tierra se lo queden muy pocos”.