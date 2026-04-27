Mercado disociado: los bonos en dólares y en pesos dejan señales diferentes sobre la mirada macro de la city

Dólar apreciado, inflación que no desacelera y ruidos políticos marcan el pulso del mercado que ya puso en precios de los bonos sus principales proyecciones.

Una fuerte oferta de dólares marca un tipo de cambio muy apreciado pero en un contexto de superávit fiscal. Un riesgo país que se resiste a caer de los 500 puntos básicos, en el marco del Gobierno trabajando a contratiempo para buscar financiamiento ante los abultados vencimientos de deuda. Una inflación que se niega a desacelerar y una guerra que desestabiliza los mercados. Los "drives" son muchos y se agolpan para poner en precios de los activos las noticias que pesan.

Sin embargo, desde la city, esta semana los analistas pusieron sobre la mesa un fenómeno que se comenzó a volver evidente: el mercado está disociado ya que los bonos en dólares y en pesos dejan pistas diferentes sobre la mirada macro.

"Pareciera haber cierta tensión entre el escenario de estabilidad del tipo de cambio real multilateral implícito en el mercado de bonos en pesos (CER vs dollar linked) y el riesgo de reversión de políticas que refleja el mercado de bonos en dólares ( riesgo país )", explican desde Facimex .

El mercado de bonos en pesos descuenta que en diciembre el tipo de cambio real se ubicará en $1.352 a precios constantes hoy , explican desde Facimex.

Y agregan: "Al comparar contra los niveles de diciembre en los años pre-electorales de las últimas dos décadas, el punto de partida para 2027 marcaría una apreciación cambiaria sin precedentes para encarar una elección presidencia . Al considerar también años con elecciones legislativas, el punto de partida del tipo de cambio real descontado por el mercado de bonos para la elección 2027 solamente superaría al de 2025".

Oro - Mercados Con un dólar firme, inflación que no cede y señales políticas bajo la lupa, el mercado ya incorporó en los bonos buena parte de sus proyecciones. Imagen de Tung Lam en Pixabay

Sus precios sugieren que el mercado cree que el dólar se va a quedar tranquilo y que la inflación (CER) es la apuesta ganadora. Hay confianza en la estabilidad cambiaria aunque con una inflación aún alta.

Y asi lo destacan desde la consultora 1816: "El mercado de deuda soberana en moneda local está tan confiado (o complaciente) que hasta los bonos CER a 1 año rinden negativo y recién en plazos mayores a 2 años pueden verse tasas reales por encima de 5%".

"La pendiente de la curva de tasa fija es prácticamente plana, lo que refleja que los inversores casi no piden prima para asumir riesgo de tasa. Que esto suceda en niveles de rendimiento tan bajos y con el antecedente de la alta volatilidad de tasas overnight en el primer bimestre muestra el grado de confianza que tienen los inversores en que se mantenga la estabilidad cambiaria que permite al Central mantener abundante la liquidez del sistema", agregan.

Para Facimex, sin embargo, su escenario base descuenta que el tipo de cambio real se depreciará cerca de 8% hacia fin de 2026, igualmente encarando el año electoral en niveles apreciados, "lo que favorecería a instrumentos dollar linked sobre CER hacia fin de este año".

Bonos en dólares: ruidos políticos que desafían al mercado

"Lo implícito en el mercado de bonos en pesos contrasta con el riesgo político implícito en el mercado de bonos en dólares", explican desde Facimex y es que el mercado de dólares se pregunta: ¿Qué pasa el 10 de diciembre de 2027 si gana alguien que vuelve a emitir, a gastar y a cerrar la economía?. Los precios de los bonos en dólares reflejan el miedo a un eventual default o a que Argentina no pueda volver a los mercados internacionales para refinanciar su deuda cuando los vencimientos se pongan pesados.

Desde su último informe de Research, Banco Comafi también hace advertencias sobre las tensiones en el frente político. "Tras nuestra visita Wall Street, a pesar de restar 18 meses para las presidenciales, los inversores offshore ya monitorean muy de cerca el pulso social y la retención del capital político del oficialismo".

Y advirtieron algunas señales que ya vienen marcando en sus informes anteriores como que "la heterogeneidad en la recuperación económica y la baja de impuestos amenaza la recaudación tributaria, podría forzar al Gobierno a profundizar el ajuste fiscal, o bien, postergar la implementación de nuevas reducciones impositivas, generando mayor presión en el plano social".

Por su parte, desde la consultora 1816, resaltan: "Tener Globales a 10 años a 9,5% TNA sirve en tanto y en cuanto los inversores tengan alta confianza en la reelección de Milei. En este sentido, la semana que viene habrá que estar atentos a la actualización de las encuestas que han tenido mayor poder predictivo en el pasado".

Y añadieron: "La noticia de la garantía de organismos es positiva en el sentido de que le quita presión al BCRA para seguir comprando tantas divisas en los meses que quedan hasta las elecciones del año que viene. Aun así, como implica un nuevo incremento de la deuda senior, el anuncio no tuvo implicancias de primer orden para los bonos".