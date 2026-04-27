Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 27 de abril

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Sigue el debate sobre el dólar, alivio por los pagos de deuda 2026 y el fin de una era en la Fed: las claves de esta semana

Por Giuliana Iglesias

El mercado recibió una señal clave sobre la capacidad del Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda de este año, mientras se mantiene la calma cambiaria. De cara a los próximos días, los inversores pondrán el foco en una agenda cargada de definiciones: reunión de la Fed, licitación de deuda, novedades desde Medio Oriente, y balances de Apple, Alphabet y Microsoft, entre otras.

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