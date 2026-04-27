SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
27 de abril 2026 - 10:50

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 27 de abril

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial se ubica a $1.418, el blue cotiza a $1.420 mientras que el MEP se ubica a $1.438. Si bien la calma cambiaria no luce en jaque, la city evalúa que las compras del BCRA le pusieron un piso. En tanto, el riesgo país superó los 550 puntos básicos.

Live Blog Post

¿Por qué las Obligaciones Negociables rinden parecido a un bono del tesoro americano?

Por Miguel Boggiano

Actualmente con valores entre 4% y 6%, el rendimiento no disminuyó por arte de magia, si no por una distorsión del mercado local que tiene nombre: el canje.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Empresas y provincias: el financiamiento externo ganó ritmo en abril y aporta más dólares para las reservas del BCRA

Tras una leve merma en marzo, fines de abril mostró una reactivación en las colocaciones de deuda provincial y corporativa. El mercado observa esos ingresos como una nueva fuente de divisas para que el Banco Central continúe reforzando reservas.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Dólar: tras el leve rebote del viernes, qué esperan bancos y consultoras para las próximas semanas

Tras el repunte del viernes, el tipo de cambio inicia una nueva semana todavía lejos del techo de la banda y con señales de mayor oferta de divisas. Inversores seguirán de cerca reservas, liquidación del agro y expectativas de inflación.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Carlos Melconian: "Si clavás el dólar en $1.400 con inflación al 30%, un día vas a tener un problema"

Por Nazarena Lomagno

El economista advirtió que el equilibrio fiscal es el principal legado del Gobierno, pero cuestionó la falta de reconstrucción económica.

Carlos Melconian

Lee la nota completa

Live Blog Post

Superpeso: la moneda se apreció más de 12% frente al dólar y se fortalece ante el mayor ingreso de divisas

    Según un informe privado, la moneda argentina avanzó 5,1% en términos nominales y 12,2% en términos reales. El fenómeno coincidió con compras del BCRA por más de u$s6.500 millones y un superávit comercial superior a u$s5.000 millones en el primer trimestre.

    Lee la nota completa

    Live Blog Post

    Sigue el debate sobre el dólar, alivio por los pagos de deuda 2026 y el fin de una era en la Fed: las claves de esta semana

    Por Giuliana Iglesias

    El mercado recibió una señal clave sobre la capacidad del Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda de este año, mientras se mantiene la calma cambiaria. De cara a los próximos días, los inversores pondrán el foco en una agenda cargada de definiciones: reunión de la Fed, licitación de deuda, novedades desde Medio Oriente, y balances de Apple, Alphabet y Microsoft, entre otras.

    Lee la nota completa

    Live Blog Post

    Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 27 de abril

    El dólar oficial minorista cotiza a $1.370 para la compra y a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.418,45 para la venta.

    Lee la nota completa

    Embed

    Dejá tu comentario

    Te puede interesar

    Otras noticias