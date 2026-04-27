Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 27 de abril

El dólar oficial se ubica a $1.418, el blue cotiza a $1.420 mientras que el MEP se ubica a $1.438. Si bien la calma cambiaria no luce en jaque, la city evalúa que las compras del BCRA le pusieron un piso. En tanto, el riesgo país superó los 550 puntos básicos.
¿Por qué las Obligaciones Negociables rinden parecido a un bono del tesoro americano?
Por Miguel Boggiano
Actualmente con valores entre 4% y 6%, el rendimiento no disminuyó por arte de magia, si no por una distorsión del mercado local que tiene nombre: el canje.
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