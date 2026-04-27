El Banco Central de la República Argentina (BCRA) interrumpió la dinámica de recomposición de reservas, que registraron una caída de casi u$s100 millones, a pesar de que la entidad volvió a cerrar con saldo comprador en el Mercado Libre de Cambios (MLC).
Pese a las compras del BCRA, las reservas bajaron casi u$s100 millones: cuáles fueron las causas
El BCRA registró una caída de u$s96 millones en sus reservas, la primera en cinco jornadas. El dólar mayorista, en este marco, subió por cuarta rueda al hilo.
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El BCRA terminó su participación en el MLC con una compra neta de u$s54 millones. Sin embargo, las reservas internacionales brutas se ubicaron en u$s46.088 millones, lo que implicó un descenso de u$s96 millones.
Según informaron fuentes oficiales a Ámbito, la marcada caída en el nivel de divisas se habría explicado en gran medida por bajas en cotizaciones. En un jornada donde el oro comprimió casi 1% hasta los u$s4.695 la onza, esto habría representado una caída de u$s70 millones en las reservas, mientras que alrededor de u$s30 millones se atribuyeron a pagos de deuda a organismos.
En el frente cambiario, el dólar mayorista avanzó 1,25% y cerró en $1.407, consolidando la tendencia alcista de los últimos días. En paralelo, se observó una leve compresión de tasas. Así, la TAMAR retrocedió de 22,7% a 22,4%, mientras que la BADLAR cayó de 22% a 21,31%, reflejando un escenario financiero algo más laxo.
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