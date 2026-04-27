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27 de abril 2026 - 10:45

Los bonos en dólares operan mixtos y el riesgo país se mantiene arriba de los 550 puntos

Los títulos soberanos argentinos muestran movimientos acotados en una jornada marcada por la debilidad de Wall Street y la cautela global por Medio Oriente.

Cómo operan los mercados globales hoy.

Cómo operan los mercados globales hoy.

Depositphotos

En ese contexto, la deuda argentina continúa sin un driver local contundente que permita consolidar una mejora sostenida en las cotizaciones. Los inversores mantienen la atención puesta en la evolución del frente externo, mientras siguen de cerca la capacidad del BCRA para continuar acumulando reservas.

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Así, el riesgo país elaborado por J.P. Morgan se sostiene por encima de los 500 puntos básicos, reflejando que la percepción de riesgo sobre los activos soberanos argentinos todavía continúa elevada. Entre los títulos más negociados de la jornada, las principales bajas corresponden al Global 2035 y al Global 2038, ambos con retrocesos de hasta 0,4%.

En contraste, algunas especies muestran mejoras moderadas. Entre ellas se destacan el Bonar 2038, que avanza 0,23%, y el Bonar 2029, con una suba de 0,12%.

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