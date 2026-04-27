Gobernadores dudan de eliminar las PASO y ponen en jaque el futuro de la reforma electoral

Caciques aliados toman distancia del proyecto y se anticipa un debate complejo para el oficialismo. Diego Santilli prepara un nuevo rally en busca de votos. La alternativa de la UCR y Provincias Unidas.

La reforma electoral que impulsa Javier Milei no tendrá un paso fácil por el Congreso. A las dudas que genera la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las fuerzas políticas, se suman también los resquemores de los gobernadores , que por ahora toman distancia del proyecto oficialista.

Como consignó Ámbito , la suerte del texto estará atada, en parte, a la decisión de provincias que incluyen el sistema PASO en sus comicios locales. Se trata de Mendoza , Chaco , Entre Ríos , Buenos Aires , CABA , Santa Fe y Catamarca . Las tres primeras son aliadas del Gobierno, por lo que esperan contar con votos favorables.

No obstante, otros caciques dialoguistas que suelen jugar con Nación en distintas discusiones hicieron públicas sus diferencias con la iniciativa de Milei. Como mascarón de proa, subyace la batalla del 2027, donde tanto el Presidente como los jefes provinciales disputarán el poder en las urnas.

Uno de los mandatarios que opinaron al respecto fue el tucumano Osvaldo Jaldo , habitual aliado de La Libertad Avanza (LLA) en terreno legislativo. El líder norteño evaluó que el Gobierno "está intentando hacerse un traje a medida en materia electoral . Mandó no solo la eliminación de las PASO sino un conjunto de medidas. Vienen por la eliminación definitiva de las PASO", aseguró a Canal 10.

Jaldo consideró que las primarias son "una herramienta de ordenamiento dentro de los partidos políticos", ya que permiten que "cualquier ciudadano de la provincia que quiera ser candidato legítimamente se puede presentar y competir dentro de su espacio". Consideró, además, que eliminarlas es en perjuicio de todos los partidos políticos, "pero fundamentalmente de los ciudadanos porque votan y quieren participar por lo que hay que darle herramientas que son las Primarias".

Por último, el gobernador anticipó que habrá desdoblamiento en Tucumán: "Está bastante claro o casi definido entre mayo y junio los tucumanos tienen que emitir el voto, eso viene sucediendo en las ultimas elecciones. De acuerdo a lo que vaya decidiendo la Nacían tomaremos decisiones". Para la Casa Rosada, los dichos del norteño son una luz de alarma, ya que tiene influencia sobre dos senadores (Sandra Mendoza y Beatriz Ávila) y tres diputados: Javier Noguera, Gladys Mansilla y Elia Fernández.

gober4 Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, los dos gobernadores peronistas que juegan en tándem.

Menos tajante se mostró el catamarqueño Raúl Jalil, quien suele jugar en tándem con Jaldo en cuestiones legislativas. Jalil evitó definiciones de peso, aunque no manifestó su apoyo a la reforma electoral. ""Hay que ver esta discusión política que está introduciendo el tema de las PASO, a ver si conviene o no nos conviene", dijo a Futurock. También remarcó que "las discusiones políticas deben darse dentro de los partidos políticos".

Catamarca es una de las provincias que utilizan las PASO para dirimir candidaturas locales. El año pasado, el mandamás logró su suspensión de forma temporal, en espejo a lo que ocurrió a nivel nacional.

Dentro del ecosistema de líderes dialoguistas, también es una incógnita cómo se comportarán Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). Sus legisladores conviven en Provincias Unidas (PU), bloque que suele terciar entre los apóstoles de Milei y la oposición peronista. Para el oficialismo santafesino, la eliminación de las PASO son una encrucijada, ya que el distrito fue pionero en su implementación y al día de hoy mantiene el sistema.

La alternativa PAS

Unidos, la amplia coalición que comanda Pullaro, incluye al PRO, a la Unión Cívica Radical (UCR) y al socialismo, que ya advirtió que se opondrá a la eliminación de las primarias. La UCR fue un paso más allá y presentó un proyecto propio que plantea la transformación de las PASO en PAS, una modalidad similar aunque sin obligatoriedad. Lo hizo a través del titular de su bancada en el Senado, Eduardo Vischi, cercano al gobernador correntino, Juan Pablo Valdés.

En el Senado, PU tiene apenas dos escaños: el de la cordobesa Alejandra Vigo y el del correntino Carlos "Camau" Espínola. Sin embargo, su poder de fuego aumenta en Diputados, donde ostenta 18 lugares. El espacio se muestra reacio a eliminar las PASO. "Es un sistema que se puede mejorar, incluso pensar que no sean obligatorias, pero eliminarlas no es el camino", deslizan.

Pullaro y Llaryora Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, los dos gobernadores de peso en Provincias Unidas.

Asimismo, consideran que la modalidad permite "ordenar la política y que las candidaturas no se definan solo en acuerdos de pocos". Piden, además, que sea clara la alternativa para que los frentes electorales definan sus candidatos.

El cordobés Martín Llaryora, el otro dirigente de peso en Provincias Unidas, evita definiciones y da a sus legisladores libertad de acción. "Hay varios temas a analizar, pero vamos sin apuro", le bajan el precio en despachos de El Panal.

En el medio, se juega parte del sistema de alianzas con miras el 2027. El Gobierno baraja la posibilidad de presentar candidatos de baja intensidad en distritos amigables, con el objetivo de no interferir en los planes reeleccionistas de los mandatarios. Sería una ofrenda de paz para quienes garantizan votos clave en el Congreso.

El ministro del Interior, Diego Santilli, se prepara para un nuevo rally por las provincias con el objetivo de colectar respaldos para la reforma electoral. Hasta ahora, la metodología le dio resultados, ya que el oficialismo logró el Presupuesto 2026, la reforma laboral y la reforma a la ley de glaciares, entre otros.

La Casa Rosada descuenta que tendrá el apoyo de los caciques que trabaron alianzas con LLA en sus distritos: Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco). Los tres mantuvieron encuentros recientes con Karina Milei, con quien revalidaron sus sociedades.

El porteño Jorge Macri, el otro líder que compitió en unidad con los libertarios -aunque a su pesar-, marcó diferencias. "Es una buena manera de dirimir de cara a la sociedad. Si todos los costos gastos de la democracia los analizamos como un gasto puro, entonces podemos llegar a la conclusión de que ni votemos", dijo a La Casa Streaming.