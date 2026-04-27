Quién es Fernando Herrmann, el reemplazante de Carlos Frugoni en la Secretaría de Coordinación de Infraestructura + Seguir en









Con perfil técnico y recorrido en gestión, el funcionario asumirá en una de las áreas sensibles del Ministerio de Economía tras la crisis que forzó la salida de Frugoni.

El recambio en Economía busca contener el impacto político de la salida de Frugoni y preservar el control sobre un área estratégica para inversiones.

Luego de la renuncia de Carlos Frugoni en medio del escándalo por propiedades no declaradas en Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis Caputo, definió que Fernando Herrmann quede al frente de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, un área clave para el manejo de obra pública y concesiones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La designación supone un movimiento interno dentro del equipo económico: Herrmann se desempeñaba hasta ahora como secretario de Transporte, cargo que había asumido en enero pasado, y será reemplazado por Mariano Plencovich, según confirmaron fuentes oficiales.

Quién es Fernando Herrmann Arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano, con formación de posgrado en administración de empresas, Herrmann construyó un perfil técnico vinculado a infraestructura y gestión. En el sector privado acumuló más de tres décadas al frente de su estudio profesional y también fue socio gerente de una firma orientada a desarrollos constructivos.

Su recorrido también incluye actividad académica en distintas instituciones, entre ellas la FADU, la UNSAM y el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, una trayectoria que en el Gobierno destacan como parte de un perfil “de gestión” para una secretaría sensible en la estrategia de inversión y concesiones.

fernando herrmann El Gobierno apostó por un reemplazo interno para sostener la continuidad en un área clave para obras, concesiones y coordinación de inversiones.

El cambio se produjo luego de la salida de Frugoni, que dejó el cargo tras quedar bajo cuestionamiento por omisiones en sus declaraciones patrimoniales. El área que ahora tomará Herrmann tiene peso en la coordinación de proyectos de infraestructura, licitaciones y articulación de obras bajo la órbita del Ministerio de Economía. Con el movimiento, Caputo busca cerrar rápidamente la crisis abierta por el caso Frugoni y sostener la hoja de ruta de infraestructura sin alterar el esquema de conducción del área. La apuesta oficial es por un reemplazo de continuidad, pero con mayor blindaje técnico y político.

Temas Ministerio de Economía