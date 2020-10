Dolores Etchevehere resiste intento de desalojo de su hermano: "Su reacción es la de un cobarde"

"Yo estoy en mi casa con mis compañeros, cultivando y labrando la tierra de manera sustentable", dijo Dolores Etchevehere en declaraciones a "Mañana Sylvestre" en Radio 10, al tiempo que acusó a su hermano de querer ir "con patoteros, de manera ridícula" a desalojarla.

Dolores Etchevere - Mañana Sylvestre - Radio 10

"Se anunciaron que vienen tractores y jinetes, para presionara a una mujer. ¿Qué tipo de hombre hace eso para presionar a una mujer? ¿Por qué no da la cara? Insistentemente le digo que de la cara, que hagamos un debate", dijo la mujer.

El exministro convocó a jinetes, camionetas y tractores a una protesta "anti-usurpaciones" bajo el lema "Fuera Grabois de Entre Ríos" para este miércoles en el acceso a Santa Elena, rechazando el "Proyecto Artigas", una iniciativa conformada por campesinos sin tierra, militantes y organizaciones ambientales que recuperaron la Estancia Casa Nueva, para su uso productivo.

"¿Por qué no se presenta ante la justicia con todos los papeles en orden? Porque no los tiene", aseguró Dolores Etchevehere sobre los terrenos en disputa.

"Por los que están acá afuera o dicen que van a venir, no les tengo miedo. Solamente se acercan con fuerza de tracción, caballos, tractores, camionetas. Que vengan de a pie", redobló la apuesta la mujer. "Ellos tienen ese modus operandi: les inspira atacar a los más débiles. A mi no me van a mover", remarcó.