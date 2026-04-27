La Libertad Avanza impulsa una reforma electoral en CABA para eliminar las PASO, ante resistencias del PRO y el PJ

Los libertarios anunciaron que intentarán trasladar al distrito la propuesta que Javier Milei envió al Congreso Nacional. Pero en el oficialismo porteño y en el bloque peronista hay resistencia. También insistirán con Ficha Limpia.

En busca de imponer agenda, La Libertad Avanza anunció este lunes que impulsará en la Legislatura porteña un proyecto espejo de la reforma electoral que Javier Milei envió al Congreso de la Nación y que contempla la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias . Pero la propuesta no genera consenso en la arena porteña. En el PRO y el peronismo anticipan que no acompañarán. Los libertarios también empujan con el macrismo el régimen de Ficha Limpia.

Luego del encuentro que mantuvo la tropa violeta con Karina Milei en las oficinas del partido en Avenida de Mayo a mitad de mes, Pilar Ramírez, jefa de bloque de LLA en el Parlamento, puso quinta y aceleró a fondo para plasmar en el territorio la hoja de ruta que el Presidente intenta aprobar en el ámbito nacional.

La supresión de las PASO tiene como objetivo reducir el gasto público en $34.000 millones, según estiman en LLA , desde donde consideran que cada escudería debería resolver sus internas sin utilizar fondos públicos. "Los porteños no queremos seguir pagando los caprichos de la política", afirma la legisladora Marina Kienast.

REFORMA ELECTORAL. TAMBIÉN EN CABA Queremos traer el modelo de @JMilei a la Ciudad. FIN DE LAS PASO. Basta de pagar con tus impuestos los caprichos de la política. FICHA LIMPIA. Basta de impunidad. La Ciudad tiene que avanzar a la velocidad de la Nación. VLLC! pic.twitter.com/2uQas7jiCF

Pero la propuesta tiene un correlato político que va más allá del ahorro fiscal. Las primarias son vistas por buena parte de los partidos como una herramienta de ordenamiento que permiten a la ciudadanía zanjar las diferencias internas. Es decir, le otorga al votante la decisión final sobre el armado que proponen los propios candidatos.

El PRO anticipa su rechazo a la eliminación de las PASO en CABA

Sin las PASO, la construcción de alianzas entra en jaque y la incorporación de otros partidos a un armado superior queda a merced de la voluntad de quien tenga la lapicera y el poder de veto. En LLA, los hermanos Milei dominan sin oposición y sin necesidad de PASO. Por el contrario, en un PRO debilitado y obligado a ampliarse, la herramienta cobra aún más valor que la que tuvo en tiempos de Cambiemos o de Juntos por el Cambio.

En su momento, el macrismo supo hacer uso de las primarias para dirimir la conducción de la alianza que construyó con la Unión Cívica Radical y con la Coalición Cívica (CC). Actualmente, ante la avanzada libertaria, en el PRO seduce la idea de reflotar JxC para defender el distrito.

Uno de los encargados de intentar reunir a la tropa de centro es el radical Daniel Angelici, quien intenta tejer puentes al interior de su propio espacio y con los cívicos para dar lugar a un frente más amplio, algo que en la CC no estarían dispuestos a aceptar dada las históricas diferencias de Elisa Carrió con el expresidente de Boca Juniors.

El boquense oficia hoy por hoy como asesor no oficial del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y es quien empuja la reconstrucción de la vieja alianza como plan B, en caso de que el PRO no se presente solo. Para ello intenta seducir también a Horacio Rodrígueza Larreta, con quien el alcalde mantiene una disputa permanente.

Las recurrentes críticas cruzadas entre ambos dificultan un acercamiento. Recientemente, Macri anticipó que buscará la reelección y en el entorno de Larreta no cierran ninguna puerta a ninguna opción. En caso de una tregua, las PASO servirían como herramienta para que ambos diriman una interna.

Fuentes del PRO con despacho en la Legislatura aseguraron a Ámbito que la posición del partido y del bloque que conduce Silvia Lospennato es defender la continuidad de la herramienta. "Estamos en contra de la eliminación de las PASO", aseveran en el espacio. El propio Macri lo recalcó en diálogo con Border Periodismo: "En elecciones ejecutivas, cuando elegís Presidente, jefe de Gobierno o gobernador, es una buena manera de dirimir de cara a la sociedad", dijo.

bue telam.jpg La eliminación de las PASO enfrenta resistencia en el PJ y el PRO. Télam

La resistencia del peronismo a la eliminación de las PASO en CABA

La eliminación de las PASO tampoco es acompañada por el peronismo porteño. Si bien en 2025 el bloque votó por unanimidad el proyecto de Macri para suspender por única vez las primarias, lo hizo luego de un debate profundo entre las diferentes tribus que conforman Fuerza Buenos Aires, en el que primó el contexto económico y el clima de descontento con la política.

El justicialismo porteño se inclinó por la suspensión al considerar que el desdoblamiento promovido por Macri iba a empujar a los porteños a tener que votar tres veces, aumentando el malestar con los partidos, o elevaría la tasa de ausentismo. Además, remarcaban que la herramienta era "menos necesaria" que cuando hay cargos ejecutivos en juego. Y argumentaban también que buena parte de las provincias habían seguido el mismo camino.

En esta oportunidad, el escenario es diferente. No solamente se votará para renovar la mitad de la Legislatura, sino que en especial se pondrá en juego el cargo de jefe de Gobierno. Dentro del partido que conduce Mariano Recalde consideran que las PASO son "una herramienta válida y genuina" que permite "ordenar las preferencias". Es llamada como la “gran encuesta” de los partidos de cara a la sociedad.

El bloque que conduce Claudia Neira cuenta con 20 miembros. Es la primera minoría de la Legislatura. Dado que para sancionar una reforma al Código Electoral se requerirían 40 votos, el peronismo estaría en condiciones de bloquear su aprobación en el recinto. Sumado al rechazo del PRO, los libertarios no lograrían reunir el apoyo necesario. Por estas horas, corren en una carrera que todavía no comenzó y que, a priori, tiene un final cantado.

Además de la resistencia que hay en CABA, en las provincias no hay consenso en cuanto a acompañar la eliminación en el Congreso. Como contó Ámbito, los gobernadores toman distancia de la iniciativa que impulsa Nación. La suerte estará atada a lo que ocurra no solo en la Ciudad de Buenos Aires sino también en distritos como Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Chaco, Entre Ríos y Catamarca. De fondo ya se empieza a jugar la batalla por el 2027, en la que Milei y los mandatarios disputarán el poder en las urnas.

Fotos Justicia (1) Los libertarios vuelven a la carga por Ficha Limpia, ahora en la Ciudad de Buenos Aires.

La Libertad Avanza impulsa Ficha Limpia en CABA

En paralelo, el bloque de Pilar Ramírez anunció que también irán en busca de la sanción de Ficha Limpia. "Se terminó la impunidad, los condenados no van a poder ser candidatos", afirman. A diferencia de lo que ocurre con las PASO, la iniciativa que bloquea el acceso a candidaturas a personas con condena en segunda instancia cosecha apoyos en el PRO.

Lospenatto, jefa de bloque de los amarillos, fue una de las impulsoras de la propuesta en el ámbito del Congreso. En sus tiempos de diputada nacional, llevó el tratamiento hasta el recinto, donde naufragó debido a la falta de apoyo libertario, lo que provocó un ida y vuelta entre Milei y Mauricio Macri que escaló hasta terminar en acusaciones cruzadas de pacto con el kirchnerismo.

En el ámbito porteño, el macrismo impulsó debate sobre Ficha Limpia, pero no logró alcanzar los 40 votos necesarios. En aquel entonces, el peronismo denunció que la iniciativa era un espejo de la que se intentaba aprobar en Nación, la cual definían como un intento de proscripción de Cristina Kirchner previo a la condena por la causa Vialidad que derivó en la prisión domiciliaria.

Con la expresidenta detenida en San José 1111, que el PJ aporte los votos para la aprobación de la iniciativa sería cuanto menos un escenario de realismo mágico. Por otro lado, no tan imaginario es que el bloque violeta pueda estar afectando las aspiraciones de Manuel Adorni con Ficha Limpia. El jefe de Gabinete aún persigue el sueño de ser candidato a jefe de Gobierno y LLA todavía no definió si cambiará de estrategia y buscará otra opción.

Así las cosas, la bancada libertaria se enfrenta a un escenario complejo en la Legislatura. De proceder con ambos proyectos, por el momento se encaminaría a cosechar dos derrotas que devolverían al bloque al plano de la realidad, donde no cuenta con los votos para avanzar por sí solos en la implementación de la agenda de Milei y donde necesita negociar a toda costa. Sin demasiado margen de maniobra, apostar por usufructuar los reveces parlamentarios mediante la batalla cultural no sería igual de redituable como lo era en los dos primeros años de Gobierno nacional. Menos aún en un contexto de presión judicial, con $LIBRA, ANDIS y Adorni acechando.