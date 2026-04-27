Reforma laboral: la CGT pidió apartar a los camaristas que restablecieron la vigencia de la nueva ley Por Vanesa Petrillo + Seguir en









También solicitó la nulidad de la resolución de la Cámara que restableció la vigencia de 83 artículos que habían sido suspendidos.

La semana pasada se suspendió la cautelar. Prensa CGT

La CGT pidió apartar a los camaristas del fuero laboral que suspendieron la medida cautelar que frenó gran parte de los artículos de la reforma laboral. También pidió la nulidad de la resolución de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que restableció la vigencia de la nueva ley.

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El organismo recusó a los jueces de la Sala VIII del tribunal, María Dora González y Víctor Arturo Pesino, en el expediente originado en la presentación de la CGT contra el Estado Nacional.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió la semana pasada modificar el efecto concedido al recurso de apelación presentado por el Estado nacional en la causa en la que la CGT pidió la inconstitucionalidad de la reforma. Así el tribunal de apelaciones restableció la vigencia de 83 artículos que habían sido frenados por el juez Raúl Ojeda.

El camarista Pesino recibió el viernes una buena noticia: el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el inicio del trámite para extender la permanencia del camarista que estaba a punto de cumplir 75 años, por cinco años más. En otro escrito, la CGT pidió la nulidad de la resolución de la Cámara.

El trámite del expediente El Estado había apelado la decisión del juez Ojeda que suspendió la aplicación de 83 artículos de la reforma. El recurso fue concedido el 7 de abril “en relación y con efecto devolutivo”, lo que implicaba que la cautelar seguía vigente durante la tramitación de la apelación.

Frente a ello, el Estado interpuso la queja para que se modificara el efecto del recurso y se le otorgara carácter suspensivo, a lo que accedió la Cámara. La Sala VIII hizo lugar a ese planteo y fundó su decisión en el artículo 13, inciso 3, de la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado. Esa norma establece que cuando una cautelar suspende, total o parcialmente, los efectos de una disposición legal, la apelación debe concederse con efecto suspensivo, salvo que se verifiquen supuestos excepcionales. Los jueces sostuvieron que, prima facie, en el caso no se encontraban configuradas esas excepciones.