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27 de abril 2026 - 17:47

El dólar blue subió y alcanzó su valor más alto desde mediados de marzo

El billete paralelo acumula dos semanas consecutivas al alza y se consolidó sobre los $1.400.

El dólar blue abrió la semana al alza.

El dólar blue abrió la semana al alza.

Depositphotos

El dólar blue subió $10 y cerró a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el tipo de cambio informal alcanzó su valor más alto desde mediados de marzo.

El billete paralelo, que viene de dos semanas consecutivas al alza, se consolida sobre los $1.400. En tanto, la brecha con el dólar mayorista se acortó al 0,9%.

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