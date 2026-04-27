El dólar blue subió y alcanzó su valor más alto desde mediados de marzo + Seguir en









El billete paralelo acumula dos semanas consecutivas al alza y se consolidó sobre los $1.400.

El dólar blue abrió la semana al alza. Depositphotos

El dólar blue subió $10 y cerró a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el tipo de cambio informal alcanzó su valor más alto desde mediados de marzo.

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El billete paralelo, que viene de dos semanas consecutivas al alza, se consolida sobre los $1.400. En tanto, la brecha con el dólar mayorista se acortó al 0,9%.

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, lunes 27 de abril En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.417 para la venta.

Valor del CCL hoy, lunes 27 de abril El dólar CCL cerró a $1.519,09 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7,2%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 27 de abril El dólar MEP cerró a $1.461,73 y la brecha con el dólar oficial es de 3,2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 27 de abril El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.872. Cotización del dólar cripto hoy, lunes 27 de abril El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.493,2, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, lunes 27 de abril Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s77.018,51, según Binance.