Farmacity se expande a Uruguay con la apertura de cinco locales

Las sucursales de la cadena respetarán el formato y la estética distintiva de la marca Farmacity, adaptando el espacio físico a las regulaciones locales. La oferta de productos exhibidos y la prestación de servicios respetarán el compromiso de la compañía de ser un agente de vínculo entre la comunidad y la salud.

“Tenemos una visión innovadora que apunta al largo plazo, con un foco concreto en el crecimiento y el desarrollo de modelos asociativos que permitan integrarnos con actores ya existentes, que compartan y potencien nuestro propósito de generar oportunidades y nuevas experiencias de bienestar para la comunidad. A partir de la asociación con el grupo inversor IBF Negocios, buscamos aportar nuestro know how para contribuir a mejorar la experiencia de servicio de las farmacias, sumando atributos que han sido muy valorados por nuestros clientes y pacientes. Estamos muy entusiasmados de llegar a Uruguay, un país con gran talento humano que nos permitirá abordar nuevos desafíos, al tiempo de generar oportunidades de empleo genuino para la comunidad local”, señaló Sebastián Miranda, CEO de Farmacity.

Por su parte, desde IBF Negocios destacaron que “estamos muy contentos con el acuerdo celebrado que potenciará nuestra red FarmaGlobal y que resulta complementaria con nuestra estrategia de desarrollo de nuevos negocios en Uruguay. Confiamos en que el exitoso modelo de Farmacity, se replique en este país para ofrecer una mayor oferta en materia de salud, bienestar y alimentación saludable para el mercado local y que sea el primer paso de un camino de crecimiento para todos”, señaló su Director General, Hugo Benedetti.

IBF Negocios es un grupo inversor uruguayo que desarrolla negocios en diversos sectores de la economía como: agronegocios, retail, alimentación, mercado veterinario, entre otros. Con trayectoria y experiencia en inversiones, cuenta con más de 11 años gestionando operaciones en diversas áreas de la economía real. El grupo inversor tiene 15 operaciones en funcionamiento, con ventas anuales de 115 millones de dólares.

Farmacity es una empresa argentina con más de 7.000 empleados en todo el país que, desde su fundación en 1997, se consolidó como el mayor empleador de profesionales farmacéuticos.

Con 250 farmacias distribuidas en 15 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es actualmente la principal empresa de venta minorista de medicamentos y referente en temas de salud y bienestar. Desde 2013 desarrolló nuevos formatos: Simplicity, una tienda multimarca de productos de belleza, moda, hogar, cuidado personal y entretenimiento que ya cuenta con más de 300 locales entre todos sus formatos; Get The Look, un espacio exclusivo de cosmética creado especialmente para la belleza y el cuidado de la mujer que ya cuenta con más de 20 tiendas en CABA, GBA y Mendoza; y The Food Market, una nueva propuesta que brinda una solución integral en alimentación saludable.