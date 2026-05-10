Netflix revivió una exitosa novela colombiana que se estrenó hace más de 20 años

Esta histórica producción cargada de dolor, superación y conflictos sociales volvió a captar la atención del público en la plataforma.

Dentro del catálogo de Netflix , varias producciones clásicas encontraron una segunda oportunidad gracias al streaming . Entre ellas existe una serie colombiana que marcó a toda una generación y que, a pesar de los años que pasaron desde su estreno, ahora volvió a instalarse entre las más vistas de la plataforma.

Con una historia que retrata la pobreza, la violencia y los sueños de una adolescente que intenta cambiar su destino, esta producción llamó la atención de quienes la siguieron en televisión y también entre nuevos espectadores que recién descubren este drama basado en hechos reales . Su éxito no es sorpresa, ya que cuando se daba al aire lideraba el rating y fue nominada a diversos premios.

La trama gira alrededor de Lady, una chica que desde muy pequeña debe enfrentar una vida atravesada por la pobreza y la inseguridad de uno de los barrios más difíciles de Medellín. Junto a su madre y su hermano, intenta sobrevivir vendiendo flores en las calles y semáforos de la ciudad.

La situación familiar se complica cada vez más y la falta de dinero obliga a la madre de Lady a tomar decisiones desesperadas para poder pagar el alquiler y conseguir comida. Mientras tanto, una abogada especializada en protección infantil comienza a seguir el caso de la joven y busca alejarla de ese entorno peligroso.

La separación entre madre e hija cambia la vida de ambas, Lady termina en un hogar de menores, aunque jamás abandona la idea de reencontrarse con su familia. Con el paso del tiempo, la adolescente empieza a construir una personalidad rebelde y desafiante por todo lo que atravesó desde chica.

Lady, la vendedora de rosas Netflix apostó por una historia exitosa que ya volvió a llamar la atención en su plataforma. Gentileza - Netflix

Cuando un director de cine aparece en su vida, esta cambia por completo. El hombre busca jóvenes para un proyecto audiovisual inspirado en las chicas que venden rosas en las calles y encuentra en Lady a la candidata ideal para interpretar ese rubro que ella conoce desde siempre.

A partir de ahí, la protagonista ingresa al medio mientras revisa sus propios traumas, errores y deseos de cambiar su futuro. Una de las cosas que más destacó el público fue la crudeza con la que la serie retrata la desigualdad y la violencia urbana. Esa mirada convirtió a la ficción en una de las producciones colombianas más aclamadas de su época.

Netflix: tráiler de Lady, la vendedora de rosas

Embed - "Lady, La Vendedora de Rosas" trailer

Netflix: elenco de Lady, la vendedora de rosas