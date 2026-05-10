Donald Trump volvió a cargar contra Irán: "Estuvo jugando con Estados Unidos durante 47 años"

El mandatario estadounidense publicó un duro mensaje en redes sociales en medio de la escalada de tensión en Medio Oriente y cuestionó a las gestiones demócratas por su vínculo con Teherán.

El presidente de Donald Trump volvió a endurecer su discurso contra Irán y acusó al régimen iraní de haber “tomado el pelo ” a Estados Unidos durante décadas, en un extenso mensaje publicado en redes sociales en medio del complejo escenario geopolítico en Medio Oriente .

A través de una publicación en Truth Social, el mandatario republicano sostuvo que “Irán estuvo jugando con Estados Unidos y con el resto del mundo durante 47 años” y aseguró que las autoridades iraníes “ya no se reirán más” de Washington.

Además, apuntó directamente contra Barack Obama por el acuerdo nuclear alcanzado durante su administración con Teherán. Según Trump , el ex mandatario demócrata le otorgó a Irán “cientos de miles de millones de dólares” y “1.700 millones de dólares en efectivo” .

El líder republicano afirmó que esos fondos fueron enviados “en aviones, valijas y bolsos” y aseguró que el régimen iraní “no podía creer su suerte” al recibir el dinero. También consideró que Obama fue “el presidente más débil e ingenuo posible” frente a Irán y sostuvo que terminó siendo “un fracaso” para el liderazgo estadounidense.

En otro tramo del mensaje, Trump acusó al régimen iraní de haber financiado ataques contra ciudadanos estadounidenses y de reprimir violentamente protestas internas. Incluso, aseguró que las autoridades iraníes “mataron a 42.000 manifestantes inocentes y desarmados”.

Las declaraciones del mandatario se dieron en medio de un escenario regional marcado por la escalada de tensión entre Israel y grupos respaldados por Irán en distintos frentes de Medio Oriente. En ese contexto, la Casa Blanca mantiene una postura de creciente presión diplomática y política sobre Teherán.

Trump también volvió a cuestionar al actual presidente Joe Biden, a quien responsabilizó por el manejo de la política exterior estadounidense y por la relación con el régimen iraní.

Irán respondió a la propuesta de EEUU con una dura amenaza militar: "Nuestra moderación ha terminado"

Irán envió este domingo su respuesta a la propuesta presentada por Estados Unidos para intentar poner fin a la guerra en Medio Oriente y, al mismo tiempo, endureció su discurso militar al advertir que “la moderación ha terminado”. La tensión escaló además tras nuevos ataques con drones en el Golfo y amenazas cruzadas por el control del estrecho de Ormuz.

La agencia oficial IRNA informó que la República Islámica entregó su respuesta a través de mediadores pakistaníes, aunque no dio detalles sobre el contenido del documento enviado a Washington. Según el medio estatal, el mensaje iraní estuvo centrado en “poner fin a la guerra y garantizar la seguridad marítima” en el Golfo y en el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había asegurado previamente que esperaba recibir la contestación iraní el viernes mediante la mediación de Pakistán. Sin embargo, el sábado el canciller iraní, Abás Araqchi, puso en duda la voluntad real de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo.

En paralelo, funcionarios estadounidenses calificaron como “inaceptable” la decisión iraní de crear un sistema de peajes para los buques que atraviesan el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más sensibles para el comercio energético mundial.