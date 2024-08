Femicidio en Bolívar: trasladaron a Sierra Chica al asesino de Rocío González

Rocío González fue víctima de us ex pareja, Germán Olviare, quien la apuñaló 27 veces.

Femicidio en Bolívar: la víctima había pedido una orden de restricción

Rocío González fue asesinada el viernes por la noche en su casa de Bolívar, luego de que su ex pareja, Germán Olivare, entrara a su casa y la atacase. La víctima había pedido una orden de restricción, pero la justicia decidió no hacerle caso.

González, de 32 años, era policía y ya había denunciado a quien fuera su pareja por violencia de género, donde pidió a la justicia que se arbitraran las medidas cautelares de prohibición de ingreso y acercamiento, perímetro de exclusión de 200 metros a la redonda, prohibición de contacto mutuo y cese de los actos de molestias, perturbación y hostigamiento.

En su pedido, le había declarado a la justicia: "No es el primer episodio que discutimos y que me insulta, ya que no tolera que finalice la relación". Además, ambos tenían una hija de 5 años.

De acuerdo a fuentes policiales, Olivare entró a la fuerza en la casa de su ex pareja, ubicada en el Barrio Pompeya de la mencionada ciudad, y tuvieron una fuerte discusión. Posteriormente, tras la llamada de un vecino, la policía llegó al lugar, donde encontraron al principal sospechoso lleno de sangre, ya que la atacó con un arma blanca, apuñalándola hasta la muerte.