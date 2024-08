Femicidios: casi 170 mujeres fueron asesinadas en lo que va del año

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Casadelencuentr/status/1819384814346080516&partner=&hide_thread=false En Argentina en 7 meses 168 víctimas de violencia de género

Del 1°/1 al 31/7/2024, hubo 151 femicidios y vinculados de mujeres y niñas,3 lesbicidios,2 trans-travesticidio y 12 femicidios vinculados de varones adultos y niños, según el Observatorio de Femicidios “Adriana Zambrano” pic.twitter.com/eT3UeVx3pu — La Casa del Encuentro (@Casadelencuentr) August 2, 2024

El Observatorio destacó el caso de Catalina Gutiérrez . "Nos conmocionó y nos asustó, no estamos seguras en ningún lado. Acá no mediaba relación amorosa, ni violencia, ni denuncias y sin embargo Catalina estaba en peligro. ¿Cuáles fueron las señales que no vimos?", pregunta.