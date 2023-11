Finanzas desmiente postergación de deuda en dólares y se enfoca en la licitación en pesos

El secretario de Finanzas, Eduardo Setti, salió a desmentir la posibilidad de renegociar la deuda en dólares con acreedores privados de cara a 2024. La versión había surgido de comentarios periodísticos que se replicaron en el mercado. En cambio, el Gobierno hace foco en la deuda en pesos y asegura preparar “medidas que no se han aplicado en la Argentina” de cara a la próxima licitación.“Desde el Gobierno nacional no se está trabajando ni evaluando ninguna alternativa de postergación de pagos de intereses de títulos en moneda extranjera, las cuales consideramos delirantes y que solo buscan incrementar la volatilidad de los mercados”, publicó Setti en su cuenta de X (exTwitter). La aclaración responde al editorial de Carlos Pagni en el canal LN+, en donde resaltó que una entidad financiera del exterior propuso una renegociación con los bonistas privados. “¿Podrían patear para adelante ese vencimiento (el de intereses de enero) mejorando la tasa de interés? Son especulaciones que ya están circulando en el mercado de bonos”, dijo. El año entrante vencen, entre capital e intereses, u$s4.410 millones con los bonistas.Sin embargo, desde la gestión económica de Unión por la Patria niegan que haya alguna propuesta del estilo sobre la mesa. De hecho, el tuit de Setti fue indicación del ministro de Economía y candidato a Presidente, Sergio Massa. “No tuvimos una sola conversación con Massa o llamados de bancos para tratar este tema...”, manifiestan desde Finanzas.La última señal que dio Massa a los mercados internacionales fue el 24 de octubre frente a medios de comunicación del exterior. En conferencia de prensa, criticó el canje de deuda que realizó el exministro de Economía Martín Guzmán, al que calificó como “pésimo” porque “es el único canje en la historia económica mundial que al día siguiente que se terminó, cayó el valor de los bonos en lugar de subir”. Es por eso que adelantó el estudio de mecanismos de premio y anticipación de pagos en bonos argentinos para que el mercado de títulos soberanos recupere profundidad y confianza. De todos modos, tampoco se registraron avances sobre esta propuesta del candidato. Es que, como explican en Finanzas, en este contexto atravesado por el balotaje, “no está la conversación sobre tocar deuda en dólares, y menos reperfilar o defaultear”. “Hablamos con los bancos diariamente, pero hasta ahora ninguno llamó para consultar sobre esta propuesta”, afirman en la Secretaría.Lo anunciado por Massa en aquel entonces apuntó a dar señales propositivas al mercado para la recuperación de la confianza y accesibilidad al financiamiento internacional. Pero, primero, cuentan desde el Gobierno, se deberán pensar “las condiciones necesarias para que sea creíble y la validación política”. De momento, y como primera instancia del mismo objetivo, sí se encuentra en el centro de la escena la próxima licitación de deuda en pesos que se realizará el martes que viene por $1,2 o 1,3 billones. En ese sentido, confirman que aplicarán medidas volcadas a la operación “que nunca se hicieron en Argentina”, y probablemente se anuncien este viernes. La mejora del déficit junto a la acumulación de reservas son medidas prioritarias para llevar tranquilidad en este contexto.Para Matías de Luca, economista de la consultora LCG, renegociar la deuda privada el año que viene “no sería lo más oportuno, considerando que los bonos del Tesoro Americano rinden 5% en dólares”. Tampoco Sebastián Menescaldi, director de la consultora EcoGo, encuentra el sentido de la propuesta. “Es una deuda que paga muy poco interés y no vence tanto el año que viene”, asegura. Al mismo tiempo, advierte que el problema será en 2025, porque los vencimientos con acreedores privados se superponen con vencimientos pactados con el Fondo Monetario Internacional. “El candidato que gane las elecciones deberá ponerse en campaña con el FMI para que desembolse algo o conseguir, como la última vez, algún puente de ese estilo o un REPO para poder pagar”, analiza el economista. De lo contrario, tocar la deuda de vuelta significaría que lo que hoy se paga un 1%, tendría que subir al 7% u 8%, o mucho más, con lo cual financieramente diría que no conviene”, concluye Menescaldi.