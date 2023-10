Ahorro: la clave para el bienestar financiero y mental

Y ya sé lo que me puedan contestar, que les estoy hablando a personas privilegiadas que pueden ahorrar parte de su sueldo. Y sí, tienen razón. Hay algunos que solo pueden vivir el día a día, y únicamente pueden pensar en cómo lograr alimentar a su familia. Ya lo dijo Maslow en su pirámide de necesidades humanas: en la base se sitúa la supervivencia física y solo después de satisfacer este nivel podemos pensar en acceder a los otros escalones.

Pero volvamos a nuestro objetivo de esta pequeña reflexión. ¿Es un objetivo cumplible ahorrar? Si lo es, pero nuevamente me dirán "vivimos en Argentina, es imposible con un sueldo depreciándose todo el tiempo", y también tienen razón. Eso no quita que aún en un complejo escenario inflacionario como el que tenemos actualmente no se pueda, igualmente, armar un presupuesto mensual y programar objetivos.