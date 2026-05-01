Mercado de capitales: más comitentes, nuevos instrumentos y el impulso de las nuevas generaciones

Los actores del sistema financiero celebran el aumento del volumen de las operatorias y la canalización del ahorro a una función productiva.

El mercado de capitales argentino atraviesa una etapa de expansión , impulsada por un escenario macroeconómico que se presenta más estable, así como por un crecimiento sostenido de las cuentas comitentes y la irrupción de nuevas generaciones de inversores que demandan instrumentos cada vez más ágiles y accesibles.

En el marco de la reciente Expo EFI 2026 , los principales actores del sistema financiero local coincidieron en que éste empezó a recuperar profundidad, volumen de operatoria y capacidad de financiamiento para la economía real . El CEO de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) , Gonzalo Pascual Merlo , sostuvo que el actual desarrollo del mercado no pasa solamente por la cantidad de personas que operan, sino también por la diversificación de los instrumentos que son elegidos.

En ese sentido, destacó el fuerte avance de la renta fija y aseguró que actualmente existen "más de un millón de cuentas comitentes operando por mes", sobre un total récord de unas 27 millones de comitentes abiertas . Además, remarcó que aún hay un enorme potencial alrededor del crédito hipotecario y del financiamiento vinculado a la construcción . "Estamos viendo cosas muy interesantes", deslizó al respecto.

Merlo también planteó la necesidad de profundizar la simplificación regulatoria y ampliar el acceso al mercado de capitales. "Tenemos que apuntar a una desregulación cada vez más fácil y más simple del acceso", indicó, al tiempo que reveló que BYMA trabaja en la construcción de ETFs locales y en el desarrollo de índices sectoriales.

Para el ejecutivo, aún existe margen para una ampliación mucho mayor a nivel financiero. "Hay espacio para redinamizar el mercado local. Todavía los extranjeros ni llegan" , se animó a advertir, quien cree que los eventuales ETFs locales "van a tener una ponderación muy significativa" .

Por otro lado, dijo que el proceso de digitalización eliminó barreras históricas para el ingreso de nuevos inversores. "La tecnología hizo que no haya más límite en el acceso, es totalmente irrestricto", sostuvo. No obstante, aclaró que esa masificación también implica nuevas exigencias para la industria: "Nos pone un montón de responsabilidades y obliga a pretender que el costo marginal de atender un cliente más sea casi cero".

Mercado de Capitales EXPOEFI2026

"Es difícil pensar en un mercado que crezca sin tener moneda"

En esa misma línea, el presidente de la Cámara de Agentes de Bolsa, Paulo F. Belluschi, vinculó el crecimiento del mercado con la estabilización macroeconómica de la Argentina y la recuperación de su moneda. "La macro ordenada permite que el mercado se ordene para su misión primaria: acercar el ahorro a la función productiva", explicó.

En ese sentido, consideró que "es difícil pensar en un mercado que crezca sin tener moneda" e indicó que hoy el ahorro "permanece dentro del sistema", algo que definió como "un muy buen indicio".

El jerarca manifestó además que el ecosistema financiero nacional cuenta ya con una amplia oferta de productos y capacidades operativas. "Para el desarrollo del mercado, productos tenemos de sobra", expresó. Asimismo, recordó que sectores como el agro y la minería concentran buena parte del interés inversor, puesto que "son nombres que la gente ya conoce e invierte ahí".

Sobre el rol de las ALyCs, aseveró que el sistema tiene flexibilidad suficiente para ampliar la llegada a nuevos públicos y desarrollar el trabajo, ya que en cuanto a estructura "están capacitadas" y los mercados da soluciones para atender a los clientes de distintas formas. "Si los jóvenes invierten más en startups es porque tienen más tiempo para recuperarse, hay que hablarle a las generaciones jóvenes con jóvenes. Necesitamos de ellos para que nos traduzcan lo que está pasando", abundó.

El volumen de operaciones en el MAV creció un 96% en 2025

En tanto, Fernando Luciani, CEO del Mercado Argentino de Valores (MAV), destacó el crecimiento que viene registrando el segmento de crédito privado. "El MAV este mes cerró un 36% de volumen más que el mes anterior, y en el año terminó un 96% arriba del anterior", detalló.

Para Luciani, la estabilidad cambiaria y las expectativas de inflación juegan un rol clave en el incremento del financiamiento corporativo. "Cuando tenemos un tipo de cambio estable, una moneda más sólida y proyecciones de inflación creíbles, el volumen aumenta y las empresas empiezan a tener más vocación de financiamiento", sostuvo.

El CEO también advirtió sobre una creciente sofisticación de los inversores en el segmento de crédito privado, pero reconoció que todavía existen desafíos educativos para ampliar la base minorista. "Sin dudas hay herramientas para que las generaciones jóvenes accedan muy fácil al MAV, pero eso requiere una base de educación y un fuerte compromiso de entender la estructura de productos del crédito privado", declaró.

"Hay que pensar en la tokenización de las facturas de crédito, y que tengan un vector más pensado para generaciones jóvenes, que son nativas digitales", concluyó al respecto.

"El inversor joven no tiene en cuenta el 2001"

Por su parte, Diego Fernández, CEO de A3 Mercados, puso el foco en la aparición de nuevos activos dentro del mercado local, especialmente en sectores vinculados a energía e infraestructura. "Todo lo que tiene que ver con gas y electricidad está en un proceso de desregulación paulatina que parece que va a terminar en 2029", dijo.

Según Fernández, se trata de productos "hipervolátiles", aunque es justamente allí que radica su atractivo y surgen oportunidades de inversión que el sector ya busca desarrollar.

En otro orden ponderó el potencial del real estate como nueva clase de activo. "En Argentina hay un asset class que está hace muy poco en el mercado de capitales. En el mundo se estima que entre el 30% y el 35% de la riqueza va al mercado de inmuebles", añadió.



Al igual que el resto de los expositores, se detuvo en el cambio cultural que se observa entre los inversores más jóvenes y aseguró: "El inversor más joven no tiene el recuerdo fatídico de 2001. No saber cómo funcionan las cañerías que hay detrás (de la energía) no es algo que lo estrese. El sistema tiene que funcionar para que la gente confíe, y está bueno que se vayan olvidando de 2001".