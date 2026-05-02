Berkshire Hathaway registra reservas de efectivo récord el primer trimestre de liderazgo Greg Abel, sucesor de Warren Buffett

Berkshire Hathaway presentó este sábado sus resultados del primer trimestre, en lo que marca el inicio de la gestión de Greg Abel al frente del holding tras la sucesión de Warren Buffett . La compañía reportó beneficios operativos po r u$s11.350 millones y volvió a exhibir un nivel récord de liquidez.

El conglomerado acumuló más de u$s397.000 millones en efectivo y equivalentes, por encima de los u$s373.000 millones con los que había cerrado 2025. En paralelo, los beneficios operativos avanzaron cerca de un 18% interanual , aunque quedaron por debajo de las proyecciones del mercado, que anticipaban u$s11.560 millones.

En términos de resultado final, los ingresos netos atribuibles a los accionistas treparon a unos u$s10.100 millones, más del doble que los u$s4.600 millones registrados en el mismo período del año pasado. El impulso provino, principalmente, del desempeño operativo: el beneficio antes de impuestos escaló a u$s12.319 millones desde los u$s5.148 millones, en un contexto de mejora de márgenes y mayor disciplina en los costos.

La posición de liquidez se sostuvo como uno de los pilares del balance. Berkshire cerró el trimestre con cerca de u$s397.000 millones disponibles, incluyendo más de u$s58.000 millones en caja —de los cuales u$s6.644 millones corresponden a sus negocios de energía y transporte— y unos u$s339.000 millones invertidos en letras del Tesoro. Un año atrás, ese total se ubicaba en u$s373.311 millones, lo que implica un crecimiento interanual cercano al 6,3%.

En el negocio asegurador, la compañía generó ingresos por suscripción por u$s1.700 millones, un salto del 28% respecto del mismo trimestre de 2025. Sin embargo, Geico —principal unidad del segmento— mostró una contracara, con una caída del 34% en sus ganancias.

El trimestre también dejó señales claras en la estrategia de inversión. Bajo la conducción de Abel, Berkshire volvió a desprenderse de más acciones de las que compró: vendió títulos por u$s24.000 millones frente a adquisiciones por u$s15.900 millones. De este modo, ya suma 14 trimestres consecutivos como vendedor neto de equity.

Se trata, además, del mayor volumen de ventas desde 2024, cuando la firma recortó de manera significativa su posición en Apple dentro de una cartera accionaria valuada en unos u$s288.000 millones. A pesar de estos movimientos, la estructura del portafolio mantiene una fuerte concentración: cerca del 61% del total está invertido en apenas cinco compañías —American Express, Apple, Bank of America, Coca-Cola y Chevron—, en línea con su tradicional estrategia de alta convicción.

El debut de Greg Abel tras el retiro de Warren Buffet

Este balance trimestral es el primero que se conoce con Abel ya formalmente como CEO, cargo que asumió a comienzos de 2026. El ejecutivo, que además firmó la carta anual a los accionistas en febrero, será una de las figuras centrales del encuentro anual de la compañía, el tradicional "Woodstock de los Capitalistas", que se celebrará en Omaha, Nebraska.

El desafío no es menor. Buffett, hoy de 95 años, convirtió ese evento en una cita masiva y en una referencia global para inversores, además de ser durante décadas la cara visible de varias de las marcas del holding, como Squishmallow o Fruit of the Loom. La transición hacia la era Abel empieza ahora, con números sólidos pero bajo una vara inusualmente alta.