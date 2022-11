Inversiones para noviembre: en qué conviene invertir de cara a fin de año

"Dentro del mercado argentino, a priori lo que más nos llama la atención es la tranquilidad que reina en los dólares financieros. El Contado con Liquidación (CCL) estuvo operando entre $302/313 durante las últimas 28 ruedas (desde el 16 de septiembre)" señala la publicación.

A su vez, agregan que "en la medida en que el CCL no aumenta en términos nominales, el propio andar de la inflación lo va “abaratando” en términos reales" y muestran su análisis: "Viendo la evolución del CCL en pesos constantes, el 79% de los días de la administración de Alberto Fernandez estuvo en niveles reales por encima del umbral actual".

“Siguiendo esta dinámica, el CCL debería estar alrededor de $348,7, es decir alrededor de 13,2% por encima del CCL actual”, calculan. “Está claro que es imposible predecir cuándo se puede corregir esta situación, pero mirando otros momentos todos tienen en común reacciones muy abruptas y repentinas”, afirman desde el broker.

La debilidad reciente del mercado de pesos, la mayor liquidez por las nuevas intervenciones del BCRA, la sequía, la incertidumbre política y la típica volatilidad estacional generan un terreno propicio para una corrida cambiaria como la que hemos experimentado una serie de veces en los últimos años. “Así, creemos que los desafíos actuales merecen adoptar un enfoque defensivo en las carteras de inversión”, aseguran.

“Nos parece interesante volcarse por instrumentos en moneda dura, o, en otras palabras, que tengan implícito el dólar financiero en su cotización. Tanto bonos soberanos en dólares para los más agresivos, como títulos provinciales, ONs corporativas e incluso CEDEARs para perfiles menos osados pueden verse beneficiados “en pesos” ante un salto del CCL”, concluyen en el informe.

Plazos fijos

En base al Relevamiento de Expectativas de Mercado(REM) para los últimos dos meses del 2022, en noviembre el plazo fijo UVA le ganaría al tradicional (6,95 vs 6,16%). Para diciembre, el plazo fijo tradicional y el UVA estarían mucho más cerca (6,37% tradicional vs 6,57% UVA). Pese a que el Banco Central todavía no dio señales de un nuevo aumento de la tasa de referencia, qué hacer depende de cada inversor.

En el caso de que se busque la dolarización de cartera para las elecciones venideras en el corto plazo, la mejor opción podría ser el plazo fijo tradicional. En tanto, si se busca ganar por inflación y no rescatar por tres meses, el UVA sigue siendo una buena alternativa.

Recomendaciones de IOL (Mediano-largo plazo)

Propuesta: 25% en Pesos y 75% en Dólares. Composición por tipo de activo, la cual quedó compuesta por 5% Liquidez, 55% Renta Fija y 40% Renta variable.

Cuenta Remunerada Dólar (5%): Como resguardo ante volatilidad del mercado y ante la espera de oportunidades concretas en lo que respecta a Renta Variable proponemos tener alta participación del portafolio en Dólares líquidos.

Como resguardo ante volatilidad del mercado y ante la espera de oportunidades concretas en lo que respecta a Renta Variable proponemos tener alta participación del portafolio en Dólares líquidos. Letra CER febrero 2023

Optando por cobertura de inflación, pero buscando acortar plazos dado el estrés reciente en la curva CER, sugerimos sumar la letra del tesoro que ajusta su capital por CER con vencimiento en febrero del 2023.

A la fecha, la letra rinde CER+3,3%, logrando así un rendimiento considerable dado el plazo. Tomando las estimaciones del REM de octubre, la TIR estimada se sitúa en 114%.

ON YPF 2026- YCA6O (15%)

Global 2035 – GD35 (5%)

Bono Discount $ 2033 (Ley Arg)

ON IRSA 2028-IRCFO (15%)

Fondos comunes de inversión

Premier Renta Variable (10%)

Alphabet Inc. (Google) – GOOGL (5%):

Berkshire Hathaway – BRKB (5%)

S&P 500 – SPY (5%)

Walt Disney Company – DISN (5%)

Tesla – TSLA (5%)

Coca Cola - KO (5%)

Recomendaciones Consultatio

Según resalta Consultatio, el riesgo más importante es la renovación de los vencimientos de la deuda soberana en pesos. En ese sentido propone:

- Consultatio Fondo de dinero (Money Market) para perfiles conservadores. Rendimiento más previsible, ya que se encuentra invertido en cuentas remuneradas y plazos fijos.

- Títulos corporativos y provinciales (Consultatio Multiestrategia) cuyo foco es la Deuda corporativa Badlar y deuda de emisores provinciales con mayor calidad creditica (CABA y Mendoza).

- Para los que no ven un riesgo de reperfilamiento, se recomienda Consultatio Renta Nacional y Consultatio Deuda Argentina. El posicionamiento está focalizado en beneficiarse de alto devengamiento que proporciona tener inversiones indexadas a CER.

- Inversores que busquen cobertura cambiaria, el recomendado es Consultatio Renta Fija.