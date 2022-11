Plazos fijos: ¿conviene renovar este mes?

Si miramos el comportamiento del dólar, ya sea el dólar informal o el dólar MEP se encuentran corriendo por debajo de la inflación. El dólar blue no despega y lleva tres meses consecutivos de calma cambiaria y perdiendo frente a los retornos de los plazos fijos (durante agosto y septiembre el blue cerró con sendas caídas). Sin embargo, los analistas desconfían que el dólar pueda recuperar el terreno perdido en los últimos dos meses del año y confían que el Gobierno puede llegar a desplegar una batería de medidas para desincentivar que los ahorristas vayan hacia el dólar.

Bajo este panorama, cabe recordar que las colocaciones tradicionales son a un período mínimo de 30 días, mientras que las que ajustan por UVA (inflación) tienen un lapso base de encaje de los fondos de 90 días para pagar dicho rendimiento.

Plazos fijos: los rendimientos en noviembre y diciembre

En base al Relevamiento de Expectativas de Mercado(REM) para los últimos dos meses del 2022, en noviembre el plazo fijo UVA le ganaría al tradicional (6,95 vs 6,16%). Para diciembre, el plazo fijo tradicional y el UVA estarían mucho más cerca (6,37% tradicional vs 6,57% UVA). Pese a que el Banco Central todavía no dio señales de un nuevo aumento de la tasa de referencia, qué hacer depende de cada inversor. En el caso de que se busque la dolarización de cartera para las elecciones venideras, la mejor opción podría ser el plazo fijo tradicional. En tanto, si se busca ganar por inflación y no rescatar por tres meses, el UVA termina siendo una buena alternativa.

La otra salida que les queda a los ahorristas para posicionarse es la opción de plazo fijo UVA precancelable, que permite "salir" de forma anticipada y retirar los fondos después de los 30 días de la constitución. El problema que presenta es que si se "gatilla" esa opción, la renta que se pasa a cobrar es inferior a la que ofrece una colocación tradicional, ya que es de 71% anual.

Por último, respecto a los depósitos UVA, se debe tener en cuenta que se toma la inflación acumulada desde los 45 días previos a la fecha de la colocación de los fondos.