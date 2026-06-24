Alerta dólar: crece la demanda de cobertura, aparece la intervención en futuros y el BCRA compra cada vez menos divisas

Con el dólar oficial en máximos del año tras avanzar 5% en junio, se encienden alarmas sobre el tipo de cambio y las tasas. Factores externos y locales impactan esta dinámica.

El dólar oficial ya toca su nivel más alto del año, con un avance del 5% solo en junio. Ante esto se evidenció una fuerte alza en el interés abierto del mercado de dólar futuro , lo que supone una renovada presencia oficial, y una mayor demanda de bonos dólar linked. A su vez, el Banco Central (BCRA) va disminuyendo sistemáticamente sus compras en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y enciende algunas señales de alerta en el mercado sobre lo que sucederá con el tipo de cambio y la tasa de interés en el corto plazo.

El martes , el mercado de futuros volvió a ganar protagonismo : el interés abierto aumentó u$s224,5 millones, la variación más alta desde el 29 de septiembre de 2025, y el volumen operado se disparó hasta los u$s1.907 millones . "Este movimiento sugiere una mayor participación del Banco Central en el mercado de futuros para moderar la suba del tipo de cambio oficial", revelaron este miércoles desde PPI .

Los bonos dólar linked también dejaron en evidencia la mayor demanda de cobertura . El volumen en estos instrumentos subió de u$s63,1 millones a u$s133,8 millones. Al mismo tiempo, la autoridad monetaria sigue moderando sus compras en el MLC. El martes adquirió apenas u$s20 millones, el menor monto desde el 3 de marzo (u$s17 millones) y la cuarta compra más baja desde que inició el año. En la misma línea, las compras representaron apenas 4,1% del volumen operado.

Sobre este tema, Eric Paniagua, socio de PX Capital, expresó en diálogo con Ámbito: "Si hay presencia oficial es porque hay una nueva tendencia tendencia al alza. En momentos de tensión cambiaria siempre que el Banco Central pueda aparecer ya sea como como vendedor o como proveedor de liquidez, es lo mejor para evitar cualquier saldo discreto. La expectativa en lo personal es que la tasa de interés suba, más que nada para poder controlar el dólar".

Al respecto, Andrés Reschini de F2 Soluciones Financieras repasó con este medio los últimos acontecimientos. "En mayo se vio una enorme caída de la posición vendida del BCRA en futuros al punto que prácticamente desapareció (solo le quedan netos u$s193 millones vendidos) pero en licitaciones del Tesoro se adjudicaron unos u$s2.527 millones (VN) en bonos dólar linked entre las licitaciones del 27/5 y el 10/6, por lo que podemos decir que la estrategia viró hacia una cobertura cargada sobre el Tesoro en vez del BCRA", detalló.

Dólar más fuerte en el mundo: cómo impacta a nivel local

image

Desde principio de junio el dólar se hizo más fuerte en el mundo. "Esto elevó el tipo de cambio nominal en la mayoría de las monedas, incluyendo a las principales de la región. El peso argentino no ha sido la excepción y la demanda por cobertura ante un escenario de dólar más fuerte se incrementa, además de la demanda por spot", detalló Reschini.

Además, el experto, mencionó que puede haber algo de demanda que se adelante a la incertidumbre electoral del 2027. "Aunque el volumen de liquidaciones se mantiene firme, la demanda de privados más robusta le deja menos espacio a BCRA para compras y lo fuerza a intensificar la oferta de cobertura para mantener compras de divisas y suavizar el efecto sobre el TCN", amplió.

Sin embargo, Reschini considera hoy que el desempeño del tipo de cambio hoy está más relacionado con factores externos que internos: "Lo que suceda dependerá del desempeño del dólar a nivel global dado que la FED bajo el mandato de Warsh se ha vuelto más restrictiva y opaca, lo que puede inyectar volatilidad en el dólar en el mundo. A nivel local será clave lo que suceda a nivel político dado que el mercado tiene puesto el foco en 2027".