Reunión cumbre del rock: Ritchie Blackmore volvió a tocar con Deep Purple por primera vez en 33 años + Agregar ámbito en









La legendaria banda junto a su histórico guitarrista (y miembro fundador) interpretaron el clásico del rock "Smoke on the Water" durante un show en Nueva York.

Ian Gillan y Ritchie Blackmore volvieron a compartir un escenario nuevamente.

Anoche, Ritchie Blackmore se unió a Deep Purple en el escenario por primera vez en más de tres décadas.

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Los fans del legendario grupo de rock habían renunciado hacía tiempo a la idea de ver a la banda compartir escenario con el guitarrista fundador tras su muy publicitada ruptura, que se remonta a principios de los 90 y que dejó las cosas tan tensas que Blackmore no se presentó en la ceremonia de ingreso de la banda al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2016.

Sin embargo, el miércoles por la noche (12 de agosto), la banda brindó un show en Jones Beach, Nueva York, con Blackmore uniéndose a ellos en el escenario para una interpretación del clásico de 1972 del grupo, "Smoke on the Water".

“Va a ser interesante”, dijo Blackmore en una entrevista para un podcast antes del concierto. El guitarrista de 81 años filtró la noticia de su participación un día antes, con la esperanza de que los fans que llevaban décadas esperando este momento pudieran asistir para verlo en directo. “No he tocado rock en 25 años”, aseguró.

Richie Blackmore makes his first appearance with Deep Purple in 33 years.



Incredible. pic.twitter.com/yb7tCixggn — Game Hunter (@MrGameHunter) August 13, 2026 Al finalizar la interpretación de "Smoke in the Water", el vocalista Ian Gillan colmó de elogios a su antiguo compañero antes de que este abandonara el escenario. "Hace un par de días, recibí un mensaje de un chico de la zona que decía: 'Vivo a la vuelta de la esquina, ¿te importaría si voy a tocar con vosotros?'. Fue un auténtico placer tener de vuelta en el escenario al miembro fundador, la gran leyenda, el inmortal Ritchie Blackmore".

Cómo se gestó el regreso de Ritchie Blackmore a Deep Purple Durante una transmisión en vivo con su esposa, la cantante Candice Night, Blackmore explicó el sorprendente reencuentro: "Envié mi paloma mensajera a Ian Gillan en Portugal, donde vive actualmente, y le pregunté: '¿Qué te parecería si me levantara solo para un bis en una de las canciones? No quiero molestar'". “Y yo dije: ‘Sin presiones, solo por los viejos tiempos’. Ya sabes, ahora tengo 81 años. Así que [Gillan] pareció gustarle la idea, se la propuso a la banda, le dieron el visto bueno y parece que podríamos hacerlo”. También abordó los problemas de salud asociados con este tipo de actuaciones, en particular después de haber cambiado su estilo musical por un folk-rock más suave tras su etapa en Deep Purple. “Le cambié las cuerdas a mi Stratocaster, algo que no hacía desde hace más de 25 años”, reveló. “Da un poco de miedo. No he tocado rock en 25 años. Llevo 25 años tocando la guitarra acústica. Al principio me sentía muy incómodo, pero me acostumbré y ahora me siento más cómodo tocando la acústica que la eléctrica”.

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