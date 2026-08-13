Ford redefine la Ranger: suma electrificación y una variante extrema pensada para el off-road

La marca avanza con una ampliación clave de su pick up mediana producida en la Argentina. Habrá una opción híbrida enchufable y otra con enfoque aventurero para ampliar el alcance del modelo en la región.

La Ford Ranger entra en una nueva fase de desarrollo con la llegada de dos configuraciones que apuntan a públicos muy distintos . Por un lado, una alternativa electrificada que prioriza eficiencia y tecnología; por otro, una versión con preparación específica para uso fuera de ruta.

El proyecto ya muestra avances concretos: prototipos en prueba fueron detectados por Motor 1 Brasil , lo que confirma que la marca trabaja en la evolución de su pick-up con foco regional.

La principal novedad será la incorporación de una versión híbrida enchufable (PHEV) , que representa un cambio profundo en la propuesta mecánica del modelo. Este sistema combina un motor turbo naftero con asistencia eléctrica , logrando una entrega de potencia elevada y, al mismo tiempo, un consumo más eficiente.

Uno de los puntos más relevantes es su impacto local: la producción de esta variante está prevista en la Argentina , lo que posiciona a la planta de General Pacheco como un eje clave en la estrategia de Ford para la región.

Además, la posibilidad de circular en modo 100% eléctrico durante trayectos cortos suma una ventaja en entornos urbanos o de uso mixto. A esto se agrega el aporte del motor eléctrico en situaciones exigentes, donde el torque inmediato mejora la respuesta del vehículo.

Una variante para quienes buscan más capacidad fuera del asfalto

En paralelo, la automotriz prepara la Ranger Tremor, una opción orientada a usuarios que priorizan el desempeño en terrenos difíciles. Esta configuración incorpora ajustes específicos para mejorar el comportamiento off-road, junto con una estética diferenciada que refuerza su carácter.

El proyecto ya muestra avances concretos: prototipos en prueba fueron detectados por Motor 1 Brasil, lo que confirma que la marca trabaja en la evolución de su pick up con foco regional.

La idea es ofrecer una alternativa intermedia dentro de la gama: más capaz que las versiones tradicionales, pero sin llegar a los extremos de configuraciones deportivas más radicales.

Más opciones para una pick up en expansión

Con estas incorporaciones, Ford apunta a diversificar la oferta de Ranger y adaptarla a nuevas demandas del mercado. La electrificación responde a la necesidad de eficiencia y reducción de consumo, mientras que la Tremor se enfoca en quienes buscan una experiencia más aventurera.

En este contexto, la producción nacional vuelve a ser un factor determinante, no solo por volumen sino también por el tipo de tecnología que comenzará a integrarse en la línea de montaje.

Así, la Ranger deja de ser una única propuesta para transformarse en una familia más amplia, con variantes que cubren desde el uso cotidiano hasta el off-road más exigente, marcando el rumbo de su evolución en los próximos años.