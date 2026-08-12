José Luis Daza: "Vamos a llegar a 2027 en condiciones diferentes a las de 2025, con u$s20.000 millones más de reservas" + Agregar ámbito en









La mano derecha de Luis Caputo pronosticó que el Gobierno tendrá el año que viene mejores cuentas externas y fiscales, inflación en baja y actividad en crecimiento.

José Luis Daza junto al ministro Luis Caputo.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, aseguró que el Gobierno va a llegar a las elecciones de 2027 con un escenario económico diferente al de 2025. Según su visión, para evitar la crisis es clave reducir la percepción de que pueda haber un quiebre en la continuidad del modelo.

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"Enfrentamos 2027 en condiciones diferentes. Vamos a llegar con u$s20.000 millones más de reservas, cuentas externas más robustas, superávit fiscal, inflación bajando y economía creciendo", pronosticó la mano derecha de Luis Caputo en el Palacio de Hacienda, en el marco de una nueva edición de Experiencia IDEA Rosario, evento realizado en la Bolsa de Comercio de Rosario en donde participaron miembros de la política y el "círculo rojo".

Para Daza, "lo que genera crisis no son las elecciones, sino los desequilibrios macro y la posibilidad de un quiebre en la continuidad del rumbo". En ese sentido, llamó a cuidar esto último, ya que en términos macroeconómicos las variables están acomodadas, de acuerdo al diagnóstico oficial.

El secretario de Política Económica destacó que el equipo económico pasó de jugar "a la defensiva", tratando de evitar el estallido, a jugar a "la ofensiva", con la intención de generar las bases para un crecimiento económico sostenible en el tiempo. Además, remarcó que hay que valorar la "destreza" de Caputo, resultado de sus años de experiencia y su conocimiento del mercado.

Las palabras del viceministro de economía sobre el sector informal y la confianza en el sistema financiero "Solo por convergencia deberíamos crecer al 4,5%/5% anual, pero podemos crecer más", sostuvo, y agregó que no hay ningún país del mundo que tenga una perspectiva de mejora en su balanza de pagos como tiene Argentina para los próximos años.

En otro orden de temas, Daza destacó que "el sector informal ha sido una salvación", ya que, si el ajuste implementado por el Gobierno se hubiese dado "sin un sector informal dinámico", el desempleo hubiese sido superior al 20%. Aun así, aclaró que, a la vez, "perjudica al sector formal y dificulta la baja impositiva". Por último, el viceministro convocó a "restaurar la confianza en la legitimidad del Estado argentino", ya que "la gente no quiere poner la plata en el sistema financiero" y "le tiene más miedo al Estado que a un motochorro". "Que el ajuste no haya sido impuesto por el mercado es un paso adelante", concluyó.