BofA cree que un cambio en el MSCI podría inyectar u$s10.000 millones a América Latina

La posible salida de Corea del Sur del índice, prevista para el próximo año, es el factor clave para este movimiento de capitales. Grecia será reclasificada a mercado desarrollado en 2027, mientras que Indonesia y Turquía están en la mira para ser degradados.

Un posible reajuste en la composición del índice MSCI Emerging Markets inyectaría cerca de u$s10.000 millones a los mercados de América Latina , de acuerdo con un informe elaborado por BofA Global Research. El cálculo depende de cambios que, en su mayoría, aún no están confirmados y cuyo principal factor sería una eventual reclasificación de Corea del Sur.

BofA estima que la salida conjunta de Corea del Sur, Grecia, Indonesia y Turquía del índice reasignaría unos US$9.585 millones hacia América Latina . Ante dicho escenario, la ponderación de la región en el MSCI Emerging Markets se elevaría desde un nivel cercano al 7,2% hasta un 8,94%.

La mayor parte del efecto dependería de Corea del Sur, que representa 17,93% del índice. Los analistas prevén ingresos en torno a los u$s9.000 millones para América Latina en caso de concretarse su retirada, una maniobra que por cuenta propia representaría u$s8.691 millones en capitales según las estimaciones del estudio.

La recalificación del estatus de Corea del Sur a mercado desarrollado no es una decisión tomada. BofA considera que “la posible mejora de Corea del Sur a mercado desarrollado es una historia de 2027, no de 2026”, después de que MSCI identificara en junio brechas en convertibilidad cambiaria, liquidez y accesibilidad.

A partir de allí, Corea del Sur introdujo operaciones con el won durante 24 horas para el won e implementó reformas orientadas a agilizar la convertibilidad cambiaria y el ingreso de inversores extranjeros. Con la revisión de estas medidas aún pendiente por parte de MSCI, los análisis de BofA sitúan un posible veredicto hacia mediados de 2027.

Corea del Sur: Su posible salida del índice, prevista para 2027, es el factor clave para este movimiento de capitales.

La salida surcoreana elevaría el peso latinoamericano dentro del índice por un efecto mecánico. Brasil, actualmente con 4,3% del MSCI EM, pasaría a 5,2%, mientras México avanzaría de 1,8% a 2,2%.De este modo, la ponderación regional se consolidaría en torno al 8,8% por el solo impacto de esta modificación.

Por otro lado, el reequilibrio también reforzaría la concentración del índice en Asia. Sin Corea del Sur, Taiwán pasaría de 26% a 32%, China de 19% a 23% e India de 12% a 15%. BofA advierte, sin embargo, que “el impacto en los países de América Latina debería ser limitado, dados sus ya pequeños pesos en el índice”.

Salida confirmada para Grecia, mientras Indonesia y Turquía quedan en la mira

Grecia es el único cambio confirmado entre los cuatro mercados incluidos en el ejercicio. El país, que representa 0,57% del MSCI EM, será reclasificado como mercado desarrollado en la revisión de mayo de 2027. Según cálculos de BofA, este movimiento liberaría cerca de US$ 228 millones en favor de América Latina.

Grecia será reclasificada a mercado desarrollado en 2027; Indonesia y Turquía están en la mira para ser degradados. Centro del arte clásico

Por su parte, la situación de Indonesia y Turquía responde a otra dinámica: de no registrarse mejoras significativas, MSCI podría iniciar consultas para degradar a ambos países de mercados emergentes a mercados frontera. En la actualidad, su ponderación en el MSCI EM es del 0,51% y 0,40%, respectivamente.

De concretarse su salida, el efecto estimado para América Latina ascendería a u$s205 millones por el lado de Indonesia y a u$s159 millones en el caso turco. Si se contemplara la exclusión de las cuatro naciones en conjunto, el MSCI EM perdería una ponderación total del 19,41%, lo que representa unos u$s107.168 millones en capitales de acuerdo con las proyecciones de BofA.

Efecto potencial, no seguro

De esta manera, el análisis no garantiza ingresos concretos por u$s9.585 millones. Dicho monto refleja únicamente el impacto potencial que generarían las eventuales modificaciones en la estructura del índice, con Corea del Sur como el factor determinante. Grecia avanzará hacia mercado desarrollado en mayo de 2027, mientras las demás reclasificaciones siguen abiertas.

Un cambio en el índice MSCI Emerging Markets podría inyectar u$s10.000 millones a América Latina.

En paralelo, el mercado monitorea otros reacomodamientos de largo plazo. Argentina continúa como mercado independiente y BofA considera que un eventual anuncio de regreso a emergentes difícilmente llegaría antes de mediados de 2027. Vietnam, actualmente mercado frontera, impulsa reformas con la meta de avanzar hacia la categoría de emergente en 2030.

Las próximas decisiones de MSCI determinarán cuánto de este ejercicio puede materializarse. En ese marco, el examen de noviembre de 2026 resultará clave para los casos de Indonesia y Turquía, en tanto que el foco sobre Corea del Sur se traslada a junio de 2027, momento en que se evaluará si las reformas aplicadas alcanzan para concretar su ascenso a mercado desarrollado.