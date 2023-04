Bank of America aumentó sus ganancias gracias a la suba de las tasas de interés

Las ganancias de Bank of America Corp aumentaron en el primer trimestre gracias a los mayores ingresos procedentes de los pagos de intereses de los clientes, mientras la Reserva Federal elevaba los costos de los préstamos. Las acciones de la entidad suben un 3% en las operaciones previas a la apertura de la sesión.

Los gigantes rivales bancarios JPMorgan Chase and Co y Citigroup Inc también cosecharon ganancias inesperadas por el mayor pago de intereses en el primer trimestre, al tiempo que reservaban miles de millones de dólares para prepararse ante el deterioro de la economía.