Bitcoin baja y se aleja de los u$s63.000: el IPC de junio y Kevin Warsh en la mira del mercado

Las criptomonedas operan mayoritariamente a la baja este martes, presionadas por la persistencia de las salidas en los ETF spot y la escalada en el estrecho de Ormuz. El dato de inflación de junio y la comparecencia del presidente de la Fed definirán el tono del mercado en las próximas horas.

Bitcoin (BTC) profundiza las pérdidas este martes y se aleja de los u$s63.000, mientras que Ethereum (ETH) sube levemente , pero no logra recuperar los u$s1.800. El resto de las altcoins opera sin una tendencia clara, en una jornada en la que la atención del mercado se divide entre la geopolítica y dos catalizadores clave en Washington .

La principal criptomoneda baja apenas 0,1% en la medición intradiaria, hasta los u$s62.700, mientras que Ethereum sube 0,9% hasta los u$s1.796. Entre las principales altcoins, las mayores bajas corresponden a Solana (-1,3%) e Hyperliquid (-1,9%).

La presión sobre la mayor criptomoneda del mundo se mantiene por el lado institucional: las salidas de capital de los ETF spot de bitcoin se aceleraron y muestran pocas señales de desaceleración, tras dos meses consecutivos de flujos negativos en el sector.

"El sentimiento de los inversionistas se ha visto afectado por salidas de u$s425 millones de los ETF de bitcoin , el mayor volumen desde el 26 de junio, además de la escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, que impulsó el precio del petróleo Brent cerca de un 4% durante el período y aumentó la aversión global al riesgo", explicó la Country Manager de Bitget, Carolina Gama .

El presidente norteamericano, Donald Trump , restableció el bloqueo estadounidense a los buques iraníes que transitan por el estrecho de Ormuz y exigió el pago de una tarifa del 20% a toda la carga que cruce esa vía marítima, luego de los ataques cruzados entre fuerzas de ambos países en los últimos días.

El IPC de junio y Warsh, bajo la lupa

Más allá de la tensión en Medio Oriente, el foco de la jornada está puesto en Estados Unidos por dos razones. La primera es la publicación del índice de precios al consumidor (IPC) de junio, que ofrecerá una lectura actualizada sobre el estado de la economía estadounidense y condicionará las expectativas sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal (Fed).

"Si el IPC resulta inferior a lo esperado y los compradores logran defender la zona de soporte entre los u$s61.000 y u$s62.000, bitcoin podría dirigirse hacia la región de los u$s65.000. En cambio, una inflación más persistente podría desencadenar nuevas liquidaciones y mantener la presión sobre los activos digitales en el corto plazo".

La segunda es la comparecencia de Kevin Warsh, presidente de la Fed, ante el Comité de Servicios Financieros del Congreso. Warsh concurrirá para presentar el Informe Semestral de Política Monetaria, pero el mercado estará atento a cualquier señal que deje sobre la trayectoria de las tasas de interés, a apenas dos semanas de la reunión del banco central norteamericano prevista para el 28 y 29 de julio.