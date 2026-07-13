Caso $LIBRA: la Justicia congeló billeteras cripto y ordenó identificar a sus titulares para seguir la ruta de los fondos

El juez Martínez De Giorgi hizo lugar a un pedido del fiscal Eduardo Taiano tras un informe de Cibercrimen de la Policía Federal. La resolución dispone el congelamiento de cuentas en Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex y exige que esas plataformas entreguen la identidad de sus usuarios, movimientos, direcciones IP y cuentas bancarias vinculadas.

La Justicia congeló billeteras cripto vinculadas a la causa $LIBRA y ordenó a exchanges internacionales identificar a sus titulares.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó congelar decenas de billeteras virtuales presuntamente vinculadas a la maniobra investigada con la cripto $LIBRA y dispuso que los principales exchanges internacionales entreguen toda la información disponible para identificar a sus titulares.

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La decisión fue adoptada a pedido del fiscal Eduardo Taiano , quien se apoyó en un extenso informe elaborado por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal , que reconstruyó el recorrido de los activos digitales desde las denominadas "Team Libra Wallets" hasta distintas plataformas de intercambio de criptomonedas.

Para el magistrado, existen elementos suficientes para avanzar con una medida cautelar porque se encuentran acreditados tanto "la verosimilitud en el derecho como el peligro en la demora", requisitos necesarios para evitar que los fondos desaparezcan antes de que concluya la investigación.

En la resolución, el juez sostiene que las medidas patrimoniales buscan "garantizar la futura ejecución de los derechos" y asegurar un eventual decomiso de bienes vinculados al delito, evitando que se consolide "el producto o provecho obtenido de manera ilícita".

El fallo describe el recorrido que, según el informe técnico, siguieron los fondos.

La resolución explica que el análisis permitió detectar una "secuencia continua e ininterrumpida de transacciones on-chain" vinculadas a billeteras identificadas como parte del "Team Libra".

Según el expediente, esas wallets distribuyeron activos hacia distintas direcciones que luego actuaron como nodos de concentración antes de terminar en exchanges internacionales.

El informe incorporado a la causa concluye que "el análisis realizado permitió reconstruir una secuencia de movimientos de fondos que se inicia en las billeteras identificadas como Team Libra Wallets y continúa a través de distintas direcciones intermedias, hasta alcanzar servicios de intercambio y transferencia de criptoactivos como Jup.ag, FixedFloat y deBridge Finance".

Y agrega: "los elementos obtenidos permiten establecer una vinculación transaccional entre las direcciones analizadas, integrándolas dentro de una misma secuencia de movimientos financieros relacionada con la estructura investigada".

El "pitufeo digital"

Otro de los puntos del fallo apunta a una presunta maniobra de "pitufeo digital" o "smurfing".

Según describe el juez al resumir el informe policial, una vez que los fondos llegaron a una cuenta centralizada comenzaron a distribuirse en múltiples billeteras con el objetivo de dificultar su seguimiento.

La resolución explica que esa estrategia consistió en "la distribución diaria de montos fragmentados hacia múltiples billeteras vinculadas a casas de cambio centralizadas (VASP), con la finalidad de liquidar los activos en moneda fíat o de dificultar su rastreo".

"Se desplegó una estrategia de pitufeo digital o estructuración -smurfing-, consistente en la distribución diaria de montos fragmentados hacia múltiples billeteras vinculadas a casas de cambio centralizadas (VASP - Virtual Asset Service Providers), con la finalidad de liquidar los activos en moneda fíat o de dificultar su rastreo.", dice el fallo.

El caso Libra

Al analizar la causa, el magistrado vuelve a resumir cuál es el objeto de la investigación.

Recuerda que el expediente busca esclarecer las circunstancias que rodearon "el lanzamiento y promoción de un criptoactivo denominado '$LIBRA'" y menciona que el 14 de febrero de 2025 el presidente Javier Milei publicó en su cuenta de X un mensaje promocionando el proyecto y el contrato para adquirir el token.

La resolución también repasa que, según la denuncia, el precio del activo pasó de 0,01 dólares a casi 5 dólares tras esa publicación, pero pocas horas después "se desplomó", lo que habría permitido el retiro de aproximadamente 100 millones de dólares por parte de un reducido grupo de billeteras.

El fallo agrega que esa maniobra "habría generado una pérdida de valor en las tenencias de más de cuarenta mil personas que habían comprado el token" luego del mensaje presidencial.

Qué información deberán entregar los exchanges

Además del congelamiento de las direcciones de criptomonedas, el juez ordenó a Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex entregar el legajo completo de los clientes asociados a esas cuentas.

La orden incluye la documentación de apertura de las cuentas (KYC), registros de conexiones IP, movimientos de criptoactivos, cuentas bancarias vinculadas, direcciones utilizadas para enviar o recibir fondos e incluso memorandos internos relacionados con esas operaciones.

Los pedidos serán diligenciados por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal, con intervención de Interpol cuando sea necesario.

Para justificar la urgencia, el juez concluyó que el flujo de dinero reconstruido "podría generar consecuencias irreversibles para el desarrollo de la presente investigación" y que, ante la naturaleza descentralizada de las criptomonedas, corresponde mantener congeladas las cuentas "a fin de evitar un perjuicio de imposible reparación ulterior".

Ojo con un detalle: el original decía "el presidente Javier Milei no publicó en su cuenta de X un mensaje promocionando el proyecto". Ese "no" invierte el sentido de la causa (la investigación gira justamente en torno a ese posteo), así que lo tomé como error de tipeo y lo saqué. Si estaba a propósito, avisame y lo restituyo.