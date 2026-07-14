El petróleo extiende su escalada y ya supera los u$s85, mientras Wall Street adelanta una jornada de volatilidad + Agregar ámbito en









Los inversores esperan los datos de la inflación norteamericana que se conocerán en unas horas, lo que les dará información sobre el rumbo de la política monetaria de la Fed.

El barril de Brent y el WTI trepan a niveles no vistos en casi un mes, reflejando la escalada de tensiones en Medio Oriente. Depositphotos

Los principales índices de la bolsa estadounidense operan con volatilidad en la preapertura de este martes debido a la cautela de los inversores en una jornada intensa que comenzó con la publicación de los balances de los principales bancos de Wall Street y que seguirá tras los datos de la inflación norteamericana que se publicarán esta mañana. Mientras tanto, el petróleo subió a su nivel más alto en casi un mes, producto del reinicio de las hostilidades en Medio Oriente durante los últimos días.

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El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — alcanzó su nivel más alto desde el 12 de junio y el WTI su nivel más alto desde el 16 de junio, antes de que Estados Unidos e Irán firmaran un memorando de entendimiento para poner fin al conflicto el 17 de junio.

El barril de Brent sube 3,7% hasta u$s86,43 el barril, mientras que el crudo estadounidense avanza un 2,4%, hasta los u$s80 el barril. Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — exhibe subas leves en todos los tramos.

Las hostilidades entre Estados Unidos e Irán se intensificaron esta semana, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, restableció el bloqueo a la navegación iraní y propuso cobrar un peaje del 20% para custodiar el estrecho de Ormuz.

El petróleo supera los u$s85, ¿qué impacto tiene en Wall Street? Depositphotos Las claves de la jornada en los mercados globales En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,02% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,62%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,60% a la baja.

Ante de la apertura, algunos de los principales bancos norteamericanos publicaron sus resultados trimestrales: JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Wells Fargo. En los cuatro casos, se informaron unos ingresos y unos beneficios por acción mayores a los proyectados por el mercado. Además, esta mañana también se conocerá la inflación minorista de EEUU correspondiente a junio, un factor clave para anticiparse a la política monetaria de la Reserva Federal (Fed). En Europa, el Euro Stoxx baja 0,60%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán retrocede 0,71% y el CAC francés acompaña con -0,69%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 0,22%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,52%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 1,36%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 0,73% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,75%.