El BCE pone en marcha la prueba piloto para el euro digital: 36 empresas de pagos fueron seleccionadas + Agregar ámbito en









Se busca reducir la dependencia de la zona euro respecto a los proveedores de pagos con sede en EEUU. El programa piloto durará 12 meses y comenzará en el segundo semestre de 2027, con la emisión prevista en 2029.

El Banco Central Europeo seleccionó a 36 proveedores de servicios de pago para el programa piloto del euro digital.

El Banco Central Europeo seleccionó a 36 proveedores de servicios de pago, entre los que se encuentran algunas de las mayores entidades financieras de la zona euro, para que se incorporen al programa piloto de su proyecto del euro digital, según informó este martes.

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El BCE lleva años trabajando en el euro digital, en parte para reducir la dependencia de la zona euro respecto a los proveedores de pagos con sede en EEUU, y prevé realizar la primera emisión en 2029, siempre que la legislación, cuya aprobación lleva mucho tiempo demorada, entre en vigor a finales de este año.

El programa piloto, cuyo inicio está previsto para el segundo semestre de 2027, tendrá una duración de 12 meses y servirá para poner a prueba la funcionalidad técnica y los procesos operativos del euro digital, además de para perfeccionar la experiencia del usuario, según ha indicado el BCE en un comunicado.

El detalle del programa Más de 50 empresas solicitaron participar en el proyecto piloto y, entre las 36 seleccionadas, figuran nombres destacados como Deutsche Bank y UniCredit, así como bancos digitales de rápido crecimiento como Revolut.

El programa se llevará a cabo en el BCE y en 19 de los 21 bancos centrales de la zona euro, con la excepción de Bulgaria y Malta.

El BCE indicó que "en el programa piloto participarán empleados del BCE y de los bancos centrales nacionales participantes, así como comerciantes de comercio electrónico y comercios que ofrecen servicios cotidianos en sus establecimientos". Además, el BCE añadió que "el personal de los bancos centrales participantes tendrá la oportunidad de realizar pagos en euros digitales en versión beta de persona a persona y de persona a empresa". De esta manera, el programa piloto utilizará una versión beta del euro digital. Será funcional y técnicamente similar al euro digital, pero no tendrá curso legal.

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