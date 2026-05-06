Bitcoin consolida la tendencia alcista ante la expectativa de un acuerdo de paz entre EEUU e Irán

Además de las crecientes expectativas de que el conflicto en Medio Oriente llegue a su fin, los inversores cripto siguen de cerca dos elementos clave en EEUU: el avance de la Ley Clarity y el dato de empleo que se conocerá el viernes.

Más allá de la guerra, la atención del mercado se centrará en el informe de empleo de EEUU.

Las criptomonedas consolidan su tendencia alcista ante la expectativa de que la guerra en Medio Oriente pueda finalmente llegar a su fin, lo que también impulsa al mercado tradicional . Ante este escenario, Bitcoin (BTC) toca esta mañana un nuevo máximo desde fines de enero hasta los u$s82.000, aunque luego retrocedió levemente. En tanto, las alternativas acompañan la suba y avanzan más de 3%.

La criptomoneda reina sube 0,6% y opera a u$s81.700, mientras que Ethereum (ETH) baja 0,4%, hasta los u$s2.380. En tanto, las otras altcoins tienen un desempeño dispar, con Solana (ADA) a la cabeza de los avances (+3,3%) a u$s88,50 , seguida por la memecoin BNB con uno del 2,8% a u$s648,98.

La Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama , explicó que " el Bitcoin acompaña el optimismo generalizado de los mercados este miércoles, en un movimiento impulsado por el alivio geopolítico ", luego de las noticias de que Washington y Teherán están cerca de un acuerdo para poner fin al conflicto en Oriente Medio, "un escenario que ha reforzado el apetito global por el riesgo" .

Y estimó que en términos técnicos " la resistencia inmediata se sitúa en u$s84.410, siempre que el activo logre mantenerse por encima de los u$s82.000 ".

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Crece el flujo institucional

Por su parte, Julián Colombo, director para Sudamérica de Bitso, argumentó que en el repunte también inciden los avances de la Clarity Act en Estados Unidos. "Daría certeza jurídica definitiva sobre la clasificación de los activos digitales, generando optimismo en el uso de blockchain como infraestructura financiera y entre los inversores de bitcoin".

Y agregó que ese tipo de certeza "es exactamente lo que el capital institucional viene esperando para profundizar su exposición al sector". De hecho, destacó que "los ETF de bitcoin acumularon varios días de ingresos, especialmente fondos como BlackRock".

De manera complementaria, Gama precisó que "los ETFs spot de BTC listados en EE. UU. registraron entradas de u$s467,35 millones el martes, después de haber sumado u$s532,21 millones el día anterior, marcando así la cuarta jornada consecutiva de flujos positivos".

La mirada en el mercado de trabajo

A corto plazo, Gama adelantó que la atención del mercado se centra en el informe de empleo de EEUU, programado para el viernes. "Podría cambiar rápidamente el sentimiento de los inversores, especialmente en un momento en que BTC ha mostrado una alta correlación con los activos de riesgo", advirtió la ejecutiva de Bitget.

Y planteó: "Un dato más sólido podría reavivar las preocupaciones sobre tasas de interés más altas por más tiempo, presionando tanto a las acciones como a las criptomonedas. Por el contrario, una cifra más débil podría reforzar la narrativa de recortes y servir como un nuevo catalizador para la subida".