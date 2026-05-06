El dólar oficial se mantiene por debajo de los $1.400 y continúa su alejamiento del techo de la banda

La cotización del dólar sigue tomando distancia del techo de la banda, lo que le otorga más margen al Banco Central para poder intervenir en el MLC sin necesidad de vender reservas.

El dólar oficial inicia una nueva jornada por debajo de los $1.400 , luego de que en la rueda previa retomar la senda bajista, en un contexto de elevada oferta de divisas, que continúa sosteniendo la estabilidad cambiaria en el corto plazo .

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En el segmento mayorista, el tipo de cambio abre a $1.393 para la venta . Así, la cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias —actualmente en $1.714,28—, con una brecha del 23,1% que aún otorga margen para la intervención del Banco Central (BCRA) sin necesidad de vender reservas.

En el segmento minorista, el dólar abre a $1.417 para la venta, según datos del Banco Nación (BNA) . En este contexto, el dólar tarjeta alcanzó los $1.839,5.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP opera a $1.430,48 y el contado con liquidación (CCL) a $1.488,31. En el mercado informal, el dólar blue cotiza a $1.410.

bcra banco central reservas dolar El BCRA extendió a 80 ruedas consecutivas su racha compradora y acumula u$s140 millones en mayo.

La acumulación de reservas no para

El BCRA mantiene firme el proceso de recomposición de reservas. Compró u$s69 millones ayer, lo que representó aproximadamente el 13% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Si bien la participación fue más moderada que en otras jornadas, el resultado permitió extender la racha positiva de acumulación a 80 días consecutivos.

En lo que va de mayo de 2026, la autoridad monetaria registra compras netas por u$s140 millones. Con este resultado, el saldo acumulado de compras en 2026 asciende a u$s7.291 millones.

Por su parte, las reservas internacionales brutas finalizaron en u$s45.907 millones. En el inicio de mayo, el nivel de reservas mostró un incremento de u$s224 millones, consolidando la mejora observada durante los meses previos.

Según explicaron fuentes oficiales a Ámbito, la suba en el nivel de reservas respondió principalmente a variaciones positivas en cotizaciones, además del saldo positivo acumulado en el mercado oficial, en una jornada en la que los futuros del oro subieron 0,7%.