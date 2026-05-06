Mendoza: Gendarmería recuperó 33 fósiles de 300 millones de años ocultos en un auto + Seguir en









Se recuperaron ammonites, un grupo extinto de moluscos marinos, cuya preservación es vital para proteger el patrimonio científico del país.

La Gendarmería encontró estos fósiles en un operativo. argentina.gob.ar

Durante un control de rutina en el sur de Mendoza, efectivos del Escuadrón 29 de Gendarmería Nacional interceptaron un cargamento ilegal de 33 fósiles de ammonites. El hallazgo se produjo sobre el kilómetro 2998 de la Ruta Nacional 40, en el tramo que une Malargüe con San Rafael, cuando los uniformados inspeccionaron un vehículo particular que se dirigía hacia esta última ciudad.

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Durante la requisa del automóvil, se detectó al grupo de moluscos marinos extintos hace 300 millones de años. Estos invertebrados son fácilmente reconocibles por su caparazón espiralado, una estructura que les permitía mantenerse a flote y desplazarse con eficacia en los mares prehistóricos.

gendarmería fósiles Personal de Gendarmería del Escuadrón 29 detectó las piezas durante una inspección de rutina a la altura del kilómetro 2998. argentina.gob.ar

Cómo sigue la investigación Ante el hallazgo de estas piezas de interés científico, los agentes iniciaron las actuaciones por el incumplimiento de la Ley 25.743, orientada a salvaguardar el patrimonio arqueológico y paleontológico del país.

La investigación quedó a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de San Rafael, organismo que dictaminó el secuestro de los 33 ammonites para preservar su valor científico y cultural frente a cualquier traslado ilegal.

Desde la fuerza recalcaron que los restos arqueológicos y paleontológicos cuentan con protección legal estricta. Su comercio o traslado no autorizado atenta contra el patrimonio nacional, impidiendo el estudio especializado de nuestra historia milenaria.

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