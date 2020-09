S&P Merval no reacciona: volvió a bajar con fuerte caída de volumen (crece interés por Cedears)

Tras un inicio alcista, el índice bursátil S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) concluyó la rueda con una leve baja del 0,2%, a 44.800,06 unidades.

"El equity local sigue sin poder hacer piso para rebotar de manera consistente. Un driver positivo que podría hacer reaccionar al mercado local es una compresión en el riesgo país luego de que coticen los nuevos bonos emitidos bajo legislación extranjera", estiman desde Rava.

Argentina viene de un exitoso canje de deuda con acreedores extranjeros, pero los inversores son prudentes frente a una economía de una prolongada recesión, alta inflación y complejas consecuencias por la pandemia del coronavirus.

En Portfolio Personal Inversiones (PPI) creen que "el difícil contexto económico, con los actuales desequilibrios y la falta de un plan o un horizonte de mediano plazo hace presión a la baja en las acciones de las empresas".

Con este panorama no sorprendió que el volumen operado en acciones se derrumbara más de 40% hasta los $550,8 millones.

En cambio, el monto negociado en Cedears (papeles de empresas extranjeras que cotizan en la bolsa local) trepó 13% a más de $2.000 millones, y representó casi el 80% del total operado en renta variable. Por cuarta jornada consecutiva superaron el volumen negociado en acciones.

"En momentos en los que la tasa de interés en pesos rinde cada vez menos y que las alternativas dolarizadas de inversión están trabadas, los Cedear aparecen como una alternativa cómoda y sencilla para colocar ahorros en pesos y ponerlos a salvo de cualquier disparada cambiaria, ya sea del dólar oficial o de las cotizaciones paralelas", remarcan desde Mills Capital.

BYMA recortó recientemente el valor mínimo necesario para operar los Cedears, lo que permite que se sumen más inversores minoristas.

ADRs argentinos

En medio de una caída generalizada de las acciones del sector tecnológico en EEUU, tras marcar varios récords consecutivos, los papeles de los unicornios argentinos, Mercado Libre y Globant, se hundieron hasta 9,1% en Wall Street.

Los activos de la empresa de Marcos Galperin se hundieron un 9,1% a u$s1.087, mientras que las acciones de la compañía especializada en desarrollo de software y TI se desplomaron un 9% a u$s171,66.

Aun con estas bajas, ambos papeles, que pertenecen al sector más ganador durante la pandemia, acumulan una suba del 90,1% y 61,9%, respectivamente, en lo que va del año.

A diferencia de Mercado Libre y Globant, el resto de las acciones argentinas que cotizan en la bolsa neoyorquina alternaron subas y bajas moderadas. Entre las primeras, se destacaron los papeles de Corporación América (+3,4%); de Banco Macro (+2,7%); y de Transportadora Gas del Sur (+2,1%). En cambio, las principales bajas fueron lideradas por Irsa (-4,3%); Telecom Argentina (-3,3%); y Ternium (-2,5%).

Bonos y riesgo país

En lo que respecta a la renta fija, más allá de algunas operaciones en el mercado "gris", aún no hay precio de referencia para los nuevos bonos ley local. El próximo lunes se llevará a cabo su liquidación. "Más allá de las primeras indicaciones del ¨when and if¨ (mercado gris), los bonos siguen sin presentar movimientos relevantes ya que recién cuando se acrediten los nuevos títulos del canje podrán reanudar una normalidad en la operatoria", comentó un operador.

Analistas dicen que los actuales valores de los nuevos bonos muestran un rendimiento promedio del 11%, pero que no son de referencia dada la baja liquidez.

Mientras tanto, los bonos en dólares cotizaron mayormente al alza, con los inversores esperando que haya buen volumen de operaciones para tener certeza a qué tasa cotizarán los nuevos títulos. "No hay que perder de vista que habrá mucha volatilidad en esos días y que para poder analizar bien la operación habrá que esperar algún tiempo, luego de que se realicen todos los arbitrajes", resaltaron desde Rava.

En ese marco, el riesgo país elaborado por el banco JP.Morgan subía 40 unidades a 2.164 puntos. Este indicador podría caer unos 1.000 puntos con la nueva conformación, tras el canje de la deuda.

"Debemos aguardar a que el mercado de los nuevos bonos comience a tomar mayor volumen, aunque (...) nos acercamos al rendimiento de la curva 'CCC' (clasificación de nota) y aún la relación riesgo retorno luce atractiva", reportó la consultora Delphos Investment.

Wall Street, con repentina y fuerte toma de ganancias

Los principales índices de Wall Street se hundieron este jueves, cuando registraron sus caídas diarias más profundas en meses, en medio de un fuerte derrumbe de las empresas de tecnología y datos económicos de Estados Unidos más débiles de lo previsto que exacerbaron los temores a una difícil recuperación.

El Promedio Industrial Dow Jones bajó 807,77 puntos, o un 2,8%, a 28.292,73 unidades, el S&P 500 perdió 125,78 puntos, o un 3,5%, a 3.455,06 unidades y el Nasdaq Composite descendió 598,34 puntos, o un 5%, a 11.458,10 unidades.

El Nasdaq, centrado en la tecnología, lideró las caídas, ya que sus principales acciones se vieron afectadas por los descensos de empresas como Facebook Inc, Apple Inc , Amazon.com Inc, Microsoft Inc y la matriz de Google, Alphabet Inc.

Estas cinco empresas representan aproximadamente una cuarta parte del valor de mercado del S&P 500 y han impulsado la recuperación bursátil impulsada por el sector de tecnología desde los mínimos alcanzados en marzo.

El retroceso se produce un día después de que el S&P 500 y el Nasdaq cerraran a niveles récord y que el Dow se ubicara a un 1,5% de su 'peak' de febrero, impulsado por las esperanzas de apoyo fiscal y monetario para una rápida recuperación económica. Pero algunos actores del mercado dijeron que los inversores se han vuelto demasiado optimistas.

"Piensa en el creciente número de riesgos que el mercado ha estado ignorando durante los últimos meses", dijo Emily Roland, codirectora de estrategia de inversiones de John Hancock Investment Management. "Estamos a 60 días de las elecciones. Puede ser un momento en que los inversionistas se están asustando un poco".

Más temprano, datos mostraron que los pedidos iniciales de ayuda por desempleo en Estados Unidos se situaron por debajo de un millón la semana pasada, las segunda vez que la cifra se ubica bajo ese umbral desde el inicio de la pandemia, pero el dato aún no es evidencia de una recuperación firme en el mercado laboral.