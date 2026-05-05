Los bonos en dólares ensayan un leve rebote, en línea con una mejora del clima global + Seguir en









Los bonos en dólares registran subas moderadas en línea con el mejor clima internacional, aunque el riesgo país se mantiene elevado en torno a los 550 puntos.

Los mercados se mueven con cautela, a la espera de novedades en Medio Oriente.

Los bonos en dólares marcan un leve rebote este martes 5 de mayo, en medio de una mejora del clima global con subas en Wall Street y las bolsas europeas, mientras los inversores continúan pendientes de la evolución del conflicto en Medio Oriente, mientras continúa la tensión entre EEUU e Irán en Ormuz.

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Los bonos en dólares rebotan levemente, con subas de hasta 1% encabezado por el GD46, seguido del AN29 (0,5%) y el AL29 (0,3%). Así, el riesgo país cae 0,54% a 555 puntos básicos.

Por otro lado, el S&P Merval cede 0,1% a 2.763.307,51 puntos. Las acciones suben hasta 3,8% encabezado por Transener, Loma Negra (2,6%), IRSA (1,4%) y Telecom (1,1%). Los ADRs, por su parte, avanzan hasta 3,8% de la mano de Loma Negra, Bioceres (3,1%), IRSA (2,08%) y Central Puerto (1,4%).

"Irán redefinió su control en el estrecho (de Ormuz) y tensó el conflicto con Estados Unidos, mientras (Donald) Trump evalúa extender el bloqueo y posibles ataques si no avanzan las negociaciones nucleares", recalcó Grupo IEB.

Mientras tanto, el banco central (BCRA) mantiene su programa de acumulación de reservas, superando la compra de u$s7.000 millones en 2026, mientras se aguardan noticias sobre un nuevo desembolso del FMI por u$s1.000 millones una vez que se efectúe la aprobación del directorio del organismo.

Este martes, Ternium, Transener y Transportadora de Gas del Sur presentan sus balances corporativos.