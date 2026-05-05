Los bonos en dólares marcan un leve rebote este martes 5 de mayo, en medio de una mejora del clima global con subas en Wall Street y las bolsas europeas, mientras los inversores continúan pendientes de la evolución del conflicto en Medio Oriente, mientras continúa la tensión entre EEUU e Irán en Ormuz.
Los bonos en dólares ensayan un leve rebote, en línea con una mejora del clima global
Los bonos en dólares registran subas moderadas en línea con el mejor clima internacional, aunque el riesgo país se mantiene elevado en torno a los 550 puntos.
-
Cartera de inversión en mayo: aconsejan rotación hacia bonos CER largos, más dolarización y foco en renta fija
-
El S&P Merval en dólares tocó mínimos en un mes y medio, mientras el riesgo país trepó a 555 puntos
Los bonos en dólares rebotan levemente, con subas de hasta 1% encabezado por el GD46, seguido del AN29 (0,5%) y el AL29 (0,3%). Así, el riesgo país cae 0,54% a 555 puntos básicos.
Por otro lado, el S&P Merval cede 0,1% a 2.763.307,51 puntos. Las acciones suben hasta 3,8% encabezado por Transener, Loma Negra (2,6%), IRSA (1,4%) y Telecom (1,1%). Los ADRs, por su parte, avanzan hasta 3,8% de la mano de Loma Negra, Bioceres (3,1%), IRSA (2,08%) y Central Puerto (1,4%).
"Irán redefinió su control en el estrecho (de Ormuz) y tensó el conflicto con Estados Unidos, mientras (Donald) Trump evalúa extender el bloqueo y posibles ataques si no avanzan las negociaciones nucleares", recalcó Grupo IEB.
Mientras tanto, el banco central (BCRA) mantiene su programa de acumulación de reservas, superando la compra de u$s7.000 millones en 2026, mientras se aguardan noticias sobre un nuevo desembolso del FMI por u$s1.000 millones una vez que se efectúe la aprobación del directorio del organismo.
Este martes, Ternium, Transener y Transportadora de Gas del Sur presentan sus balances corporativos.
Dejá tu comentario