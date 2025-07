Clave para empresas: el costo de financiarse "al descubierto" saltó al 86% anual, máximo desde inicios de 2024

La tasa de adelantos en cuenta corriente llegó a trepar esta semana al 86% TNA. Se trata de un nivel no visto desde marzo de 2024.

La eliminación de las LEFIs sigue generando efectos en cadena sobre el sistema financiero. Tras impulsar la tasa de caución a picos del 80% TNA esta semana , también empujó con fuerza a otras referencias clave: la tasa de adelantos en cuenta corriente saltó este martes al 86% TNA , el nivel más alto desde marzo de 2024 . Esto implica que el costo de financiarse "al descubierto" se disparó con fuerza lo que, de no ajustarse, tendrá un correlato directo en la "caja" de las grandes empresas y pymes.

image

Salvador Vitelli, Head of Research Romano Group, así lo advirtió desde la red social X (ex Twitter): "Se voló la tasa de adelantos en cuenta corriente el martes, a zona del 86% TNA. Tasa no vista desde marzo del 2024". Según también aclaró solo en ese día se operaron $2,8 billones. Se trató de la misma jornada en la que la caución bursátil también llegó a esos niveles (80% TNA), para luego caer con fuerza sobre el cierre.