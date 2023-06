Clave para inversores: la Reserva Federal prevé subir dos veces más la tasa este año

El presidente de la Reserva Federal de los EEUU, Jerome Powell, reiteró este jueves que la mayoría de los integrantes del integrantes del comité del banco central norteamericano siguen viendo dos subas de tasas por delante este año , y no descartó más alzas en la próxima reunión de la entidad.

"Seguimos moderando el ritmo (de nuestras decisiones). Tuvimos una reunión en la que no nos movimos. Esperamos que continúe el ritmo moderado de las decisiones sobre los tipos de interés", dijo Powell durante un acto celebrado por el Banco de España en Madrid.

“La política monetaria no ha sido lo suficientemente restrictiva durante el tiempo suficiente”, afirmó Powell. "No no descartaría en absoluto un movimiento en reuniones consecutivas”, afirmó.