Se espera que la Fed mantenga las tasas en el nivel actual en la última reunión antes de que asuma Kevin Warsh

Los mercados están confiados de que el banco central estadounidense no moverá su tasa de interés de referencia, hoy fijada entre 3,50% y 3,75%. La suba del 50% en el precio del crudo desde el inicio de la guerra en Irán complica el escenario y aleja los recortes que se esperaban para este año.

La Reserva Federal (Fed) concluye este miércoles su reunión de política monetaria con un resultado prácticamente cantado: sin cambios en la tasa, manteniéndose en el rango de 3,50%-3,75%. El plato fuerte vendrá después , con la conferencia de prensa del titular del organismo, Jerome Powell , posiblemente la última antes de que sea reemplazado por Kevin Warsh .

Si bien durante los últimos meses existían dudas respecto a si Warsh podría conseguir los votos en el Congreso norteamericano para asumir el 15 de mayo, fecha pactada para el traspaso, el camino quedó despejado el viernes de la semana pasada.

Ese día se cerró la investigación del Departamento de Justicia sobre Powell, un prerrequisito explícito para que el senador Thom Tillis , lider del Partido Republicano en la cámara, votara a favor de su sucesor.

Según la herramienta FedWatch del CME Group , los mercados le asignan una probabilidad del 100% a que no habrá movimientos en la política norteamericana, producto de que la decisión se toma en un contexto de alta complejidad.

La guerra en Irán disparó el precio del crudo Brent cerca de un 50% desde el inicio del conflicto, reavivando las presiones inflacionarias justo cuando el mercado esperaba que la Fed comenzara a recortar tipos.

Powell Warsh Jerome Powell (izquiera) le cederá el cargo de presidente de la Fed a Kevin Warsh (derecha).

El cambio en las expectativas

Las proyecciones para el índice de precios PCE —el indicador preferido del banco central norteamericano— se ubican ahora en 3,7% anual para el segundo trimestre, 3,4% para el tercero y 3,2% para el cuarto, unos 30 puntos básicos por encima de lo que se estimaba a fines de marzo.

El gobernador de la Fed Christopher Waller encendió señales de alarma la semana pasada al advertir que la inflación elevada podría arraigarse en la economía.

"Cuanto más tiempo permanezcan elevados los precios de la energía y el estrecho (de Ormuz) esté restringido, mayores serán las posibilidades de que la inflación más alta se incorpore en una amplia variedad de bienes y servicios", afirmó.

El giro en las expectativas también se reflejó en las encuestas a economistas. Según un sondeo de Reuters realizado entre el 17 y el 21 de abril, 56 de 103 especialistas prevén que la tasa permanecerá estable hasta al menos fin de septiembre, frente al casi 70% que esperaba al menos una baja para entonces en la encuesta de fines de marzo.

Más llamativo aún: casi un tercio anticipa que las tasas no se moverán en todo 2026, casi el doble que en la medición anterior.