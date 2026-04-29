Fed: una comisión del Senado aprobó la nominación de Kevin Warsh y despeja el camino a su confirmación + Seguir en









La votación se dividió de manera partidaria: los 13 republicanos votaron a favor y los 11 demócratas en contra. La senadora Elizabeth Warren acusó a Trump de intentar "tomar el control" del banco central. El pleno del Senado deberá ratificar la designación antes del 15 de mayo, fecha en que vence el mandato de Jerome Powell.

Warsh podría debutar como titular de la Fed en la próxima reunión del organismo, pactada en junio.

Horas antes de conocerse la decisión de la Reserva Federal (Fed) sobre la tasa, la comisión bancaria del Senado estadounidense dio luz verde este miércoles a la nominación de Kevin Warsh para presidir la autoridad monetaria. El pleno del Senado deberá ratificar el nombramiento en una sesión posterior, antes de que expire el mandato de Jerome Powell el 15 de mayo.

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La votación se resolvió en línea con las divisiones partidarias: los 13 senadores republicanos respaldaron la designación impulsada por Donald Trump, mientras que los 11 demócratas votaron en contra. La principal voz opositora dentro de la comisión fue la senadora demócrata Elizabeth Warren, quien advirtió que el avance de la candidatura acerca a Trump a lo que calificó como un "intento de tomar el control de la Reserva Federal".

Warren también señaló que la administración intentó destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook mediante acusaciones de fraude hipotecario, y que impulsó una investigación sobre Powell vinculada a supuestos sobrecostos en las obras de renovación de la sede del organismo. "Trump no ha sido sutil acerca de su toma de poder", añadió.

La aprobación en comisión estuvo condicionada hasta último momento por la postura del senador republicano Thom Tillis, quien había advertido que bloquearía la nominación de Warsh si la investigación contra Powell no llegaba a una conclusión. El viernes pasado, el Departamento de Justicia anunció el cierre del expediente, lo que despejó las dudas de Tillis y habilitó su voto favorable este miércoles.

Powell Warsh Aun no se sabe si Jerome Powell seguirá dentro de la junta directiva de la Fed una vez que termine su mandato como presidente del organismo.

El camino de Warsh a la Fed Desde Balanz explicaron que "el próximo paso es que el Senado, de mayoría Republicana, apruebe su nominación", aunque remarcaron que, "de momento, no está pautado el día para dicha votación". En este sentido, comentaron que "después de la reunión de la Fed de hoy, la próxima será el 19 de junio donde, en caso de ser confirmado por el Senado, Warsh podría estar liderando su primera reunión del comité de política monetaria". Por su parte, en Portfolio Personal Inversores (PPI) agregaron que "si el cronograma se cumple, Powell quedaría al frente de la Fed solo de manera transitoria hasta que Warsh jure efectivamente". De todas maneras, los analistas de PPI aclararon que "más allá del cambio en la presidencia, Powell todavía no confirmó si se queda como gobernador en el 'Board', donde tiene asiento hasta enero de 2028, o si renuncia y se retira completamente del organismo". En su audiencia ante el Senado la semana pasada, Warsh planteó tres ejes de su agenda. "Primero, una vuelta al mandato dual básico de la Fed con menos involucramiento en discusiones de política climática o regulatorias. Segundo, un enfoque más estricto y reactivo para el control de la inflación, criticando los errores de política monetaria entre 2021 y 2022. Y tercero, una reducción significativa del balance de la Fed, argumentando que un balance más chico permitiría tasas más bajas, mejor inflación y un crecimiento más sólido", explicó PPI en un informe a sus clientes.