Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 27 de agosto

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial cotizó a $1.335 para la compra y a $1.377,12 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se mantuvo a $1.330 para la compra y $1.370 para la venta .

El dólar blue se vendió a $1.365 , según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar baja $5,5 hasta los $1.356,5.

El dólar MEP opera a $1.352,46 y la brecha con el oficial cae en terreno negativo.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 27 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.354,94, y pese la baja del mayorista la brecha es negativa.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 27 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.781.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 27 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.363,20, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 27 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.217, según Binance.