Starlink introducirá su sistema más potente en todo el mundo con velocidades más altas









Con esta versión, Elon Musk busca superar las capacidades de la fibra óptica y capturar el 50% del tráfico de Internet.

Starlink 3.0 destaca por tener una velocidad de conexión mucho más alta que las versiones anteriores.

El magnate Elon Musk confirmó la llegada a Argentina de un nuevo sistema de su compañía de Internet, Starlink, llamado Starlink 3.0. A diferencia de los anteriores, este promete ser mucho más rápido y cuenta con mejoras con las que el multimillonario busca competir con la fibra óptica.

El objetivo de Musk es claro: obtener el 50% del tráfico de internet global en los próximos 3 años y cerrar la brecha digital, para transformar la manera en la que los usuarios se conectan al mundo. Con avances en su diseño y lanzamientos masivos, se espera que la tercera generación de satélites sean lanzados en un lapso de 15 días.

starlink 1.jpg Lo más destacado de la nueva generación de satélites Starlink es la velocidad de conexión. Los usuarios podrán descargar contenidos sin interrupciones, ya que esta es de 1 terabit por segundo, lo que es 10 veces más rápido que su predecesora. Por otro lado, la velocidad para subir archivos será de 160 gigabits por segundo, especialmente beneficioso para contenidos pesados.

Otro punto fundamental de Starlink 3.0, también conocido como V3, es la gran disminución de su latencia. Esta se redujo a menos de 20 milisegundos, lo que contribuye a eliminar lags en videollamadas, juegos online y durante el trabajo en internet. Además, con esta baja, Starlink se acerca cada vez más a la fibra óptica de buena calidad.

Finalmente, los avances del nuevo Starlink ayudarán a brindar conexión a la red en cualquier punto muerto. Esto se debe a que los satélites operarán únicamente a 350 kilómetros de altitud, lo que asegurará su estabilidad en zonas rurales, embarcaciones en altamar y cualquier punto del globo.