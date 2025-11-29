Provincias: en espejo al Congreso, más fugas de dirigentes hacia La Libertad Avanza desangran al PRO

El diputado nacional Alejandro Bongiovanni, de Santa Fe, que asumió de la mano de Patricia Bullrich, anunció su pase al bloque de LLA. La vicegobernadora santafesina Gisella Scaglia presidiría el bloque de Provincias Unidas en Diputados.

La fuga de dirigentes del PRO del expresidente Mauricio Macri no tiene fin . En una semana, el partido amarillo fue atravesado en Misiones por los alejamientos concejales de varios municipios hacia La Libertad Avanza (LLA), con el que mantuvo una alianza en las elecciones legislativas de octubre. El único bálsamo para la tropa macrista, aunque no se trata de una "orgánica", llegó desde Santa Fe, desde donde se confirmó que la vicegobernadora Gisela Scaglia asumirá en su banca de diputada nacional y podría presidir el bloque Provincias Unidas.

En Misiones , LLA tuvo un año de puro ascenso, pese a que el partido carece de estructura en toda la provincia. Los números de la ola violeta son elocuentes sobre ese crecimiento. Mientras en las elecciones legislativas de junio LLA alcanzó 116.000 votos, en los comicios de octubre arañó los 224.000, es decir, sumó 107 mil voluntades, lo que le permitió quedarse con dos de las tres bancas a la Cámara baja que estaban en juego. El triunfo consolidó a la fuerza libertaria como espacio antirovirista, que ya lleva dos décadas al frente de la provincia.

En función de este escenario y con la crisis que vive el PRO, cuya conducción nacional procura evitar más desprendimientos, a nadie le sorprendió en la provincia de la tierra colorada que seis concejales que se identificaban con Mauricio Macri dieran el salto hacia el espacio del presidente Javier Milei en las dos últimas semanas. Se trata de Edgard Fernando Montiel (Eldorado), Mara Frontini (Oberá), Javier Melgarejo (Puerto Piray), Mirta Barrios y Carmen Mottard (San Javier) y Luciano Rodríguez (Apóstoles).

"Nosotros ya veníamos trabajando con La Libertad Avanza y simplemente lo oficializamos. En 2023 decidimos acompañar a Javier Milei y hoy reafirmamos ese mismo compromiso y ese mismo camino", afirmó Montiel al portal La Voz de Misiones. "Formalizamos con las mismas convicciones y las mismas ideas para demostrar que podemos hacer las cosas diferentes y hacer las cosas bien", cerró.

La concejala obereña Frontini confirmó en el programa Arriba la Radio que decidió alejarse del PRO luego de un proceso de diálogo de varios meses y por invitación directa Adrián Núñez, el principal referente de LLA en ese distrito. Y aclaró que la decisión se tomó luego de las elecciones de octubre. "Ahí, definitivamente, los argentinos dieron una idea clara de cuál quieren que sea el camino a seguir. Hemos escuchado la voz de las urnas y así hemos decidido seguir este camino", concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLAenMISIONES/status/1990530258530152468?s=20&partner=&hide_thread=false Oberá se pinta de violeta



La Concejal Mara Ivis Frontini se suma a las ideas de la libertad que necesitan nuestra provincia y el país pic.twitter.com/SXrbJHICYP — La Libertad Avanza Misiones (@LLAenMISIONES) November 17, 2025

"Seis concejales del PRO, imposible, de ninguna manera. Los únicos dos que reconocemos nosotros son los ediles de Oberá y de Eldorado", fue la respuesta del presidente del PRO de Misiones, Horacio Loreiro, para bajarle el tono a la sangría, durante una entrevista en Radio Rivadavia Misiones. El dirigente señaló que el episodio no modifica la relación institucional con LLA pero insistió en que "se requiere de acuerdos serios". "Cuando empezamos con la alianza dijimos que, como caballeros, deberíamos tener códigos y avisarnos lo que pasa. Eso era lo más correcto", cerró.

Señales desde Santa Fe

En el cierre de la semana, el diputado nacional Alejandro Bongiovanni, que asumió su banca en 2023 de la mano de la actual senadora nacional Patricia Bullrich, anunció su decisión de incorporarse al bloque de LLA, lo que lo acerca a la pretensión de convertirse en primera minoría en la Cámara baja.

“Hace dos décadas que trabajo, estudio y defiendo las ideas de la libertad. Y durante ese tiempo escuché, una y otra vez, hablar de las reformas estructurales que la Argentina tiene pendientes. Hoy, por primera vez en muchos años, siento que el gobierno del presidente Javier Milei está verdaderamente cerca de materializarlas. Es un momento muy especial. Me entusiasma y honra poder aportar a este proceso", señaló Bongiovanni.

Por otro lado, desde La Bota se despejaron las dudas sobre la asunción de la actual vicegobernadora Gisela Scaglia -afiliada al PRO pero que no responde a los lineamientos políticos de Mauricio Macri- a su banca en la Cámara de Diputados. Trascendió que no solo asumirá porque en los planes del gobernador Maximiliano Pullaro está en lograr que presida el bloque de Provincias Unidas. Este habría sido uno de los motivos por los que el gobernador santafesino estuvo casi todo el jueves último en la Ciudad de Buenos Aires, en donde mantuvo encuentros para definir el espacio que aglutine a los parlamentarios de los cinco gobernadores de la oposición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GiScaglia/status/1982633165442470008?s=20&partner=&hide_thread=false El trabajo que empezamos en Santa Fe continúa en el Congreso.



Vamos a seguir defendiendo la gestión, la producción y la transparencia que hacen grande a nuestra provincia y a la Argentina https://t.co/wq7tShGCM1 — Gisela Scaglia (@GiScaglia) October 27, 2025

En principio, la idea de lograr que Gisella Scaglia presida el bloque tendría el apoyo de sus pares Martín Llaryora (Córdoba) y de Ignacio Torres (Chubut). El bloque estaría integrado por 17 diputados y no formarían parte los representantes de Encuentro Federal, que lidera Miguel Angel Pichetto.