La herramienta clave de PAMI que todos tienen que saber usar para sacar turnos

La obra social continúa con las actualizaciones en el portal, para ofrecer mejores servicios a sus afiliados.

La app Mi PAMI es gratuita y está disponible para Android y Apple.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con un portal web a través del que los afiliados pueden gestionar sus trámites de manera simple y rápida, sin necesidad de acercarse a una agencia. Recientemente, la app MI PAMI incorporó una nueva herramienta con la que podrán sacar turnos fácilmente.

La aplicación obtuvo una gran actualización a mediados de este año, con el objetivo de simplificar trámites para los adultos mayores. Esto fue parte de un proceso de modernización que atravesó la institución durante este año, para ofrecer mejores servicios.

mi pami Mi PAMI: de qué trata la nueva función para turnos Con la nueva función de Mi PAMI, los afiliados tendrán la posibilidad de reservar turnos para realizar consultas y gestionar trámites en las agencias de PAMI. Podrán elegir el motivo de la consulta, seleccionar la fecha y el horario, podrán cancelar el turno si lo necesitan y recibirán un recordatorio un día antes y a las dos horas del mismo.

Al mismo tiempo, la obra social anunció la incorporación de nuevas medidas de seguridad para asegurarse de que los afiliados reciban atención directamente desde la institución y sin intermediarios. Entre ellas se encuentran la validación de datos de contacto y la actualización del sistema de registro.

pami celular.webp Otras funciones de Mi PAMI Además de la gestión de turnos, los afiliados al PAMI podrán acceder a los siguientes servicios en la aplicación:

Credencial PAMI digital

Órdenes médicas

Recetas electrónicas

Cartilla médica

Turnos para agencia

Médico de cabecera

Trámites web

Emergencia

Temas PAMI