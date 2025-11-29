El cineasta italiano Paolo Sorrentino fue reconocido Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires

El artista fue condecorado por el Gobierno porteño y dará una masterclass en el Teatro San Martín. "Sos heredero de una enorme tradición", señaló el mandatario Jorge Macri.

El cineasta italiano Paolo Sorrentino fue declarado este sábado Huésped de Honor de la ciudad de Buenos Aires . El director ganador de premios Oscar posó junto al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri .

Sorrentino es uno de los directores más destacados del cine contemporáneo, con films que exploran a menudo temas como el sentido de la vida, el poder, la religión y la melancolía por el paso del tiempo.

Con enfoques que encierran profundas reflexiones sobre la belleza, la decadencia y los contrastes sociales, el influyente cineasta dirigió filmes como “La gran belleza" (ganadora del Oscar 2014), "Juventud” y "Fue la mano de Dios” (sobre Diego Maradona). Además de su condecoración, ofrecerá esta tarde un masterclass en el Teatro San Martín.

"Esta distinción es un honor: sos heredero de una enorme tradición del cine italiano que con una mirada poética refleja la dualidad de la realidad: con su belleza y su tristeza", señaló Macri al entregarle el reconocimiento en el Instituto Italiano de Cultura.

En el evento también estaban presentes la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes y el nuevo embajador de Italia en la Argentina Fabrizio Nicoletti. Además, Macri reconoció la sensibilidad de las obras de Sorrentino y destacó el caso de "Fue la mano de Dios".

El compromiso de la ciudad con el cine

Además, el Jefe de Gobierno ratificó el compromiso de la Ciudad con la industria cinematográfica y remarcó que a partir de la iniciativa de la Buenos Aires Film Comission, desde el Ministerio de Cultura, se está impulsando un programa de acciones para consolidar al territorio porteño como la "capital latinoamericana" del séptimo arte.

En el marco de la entrega de los premios Emmy, la ministra Gabriela Ricardes, presentó en Nueva York un programa de beneficios para la industria del cine y para fomentar la llegada de inversiones internacionales a la Ciudad.

Por un lado, dos obras del Teatro San Martín con enorme éxito se transformarán en películas en coproducción con productoras privadas: Se trata de Cyrano, dirigida por Maxi Gutiérrez con el Puma Goity como protagonista, y Ricardo III, con Joaquín Furriel, dirigida por Marcelo Piñeyro.

En paralelo, la ministra anunció:

Un aumento del 15% en los fondos para desarrollo de proyectos y producción;

Mayor cash rebate, un programa de incentivos económicos que reintegra un porcentaje de los gastos a producciones audiovisuales para fomentar la inversión y el empleo en la industria;

También crecerá el circuito de exhibiciones ya que además del BAFICI, se sumarán en 2026 ediciones especiales de los prestigiosos festivales de San Sebastián, Málaga y Sitges, entre otros.