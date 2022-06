Derrumbe cripto: Ethereum cae a mínimos de 2018 y las criptomonedas ya no encuentran piso

Las criptomonedas no encuentran piso. Este domingo 12 de junio, el mercado de las criptomonedas cede hasta 9% en una oleada vendedora que parece, no tener fin. Bitcoin cotiza u$s27.000 en mínimos desde mediados de mayo y pierde su zona de soporte en los u$s28.000. Ethereum, por su parte, cae a mínimos desde 2018 cuando llegó a cotizar en los u$s1450 y no logra reponerse. Tan sólo en la última semana, la segunda criptomoneda perdió casi 18% de su valor. La capitalización de mercado se desploma por debajo de los u$s523.000 millones acumulando una disminución de 7% en los últimos siete días.