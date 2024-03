¿Cuánto más va a caer el dólar blue?

Que a muchísima gente y empresas no le alcanza para vivir, no es novedad. Que ello los ha obligado a romper “el chanchito” para vender sus dólares , y que esto es la principal causa de la revaluación del peso tampoco (la contracara es la caída del precio del dólar blue ). Desde ya que sería mucho más agradable poder decir que es la confianza en el nuevo Gobierno lo que está fortaleciendo nuestra moneda, pero ni desde oficialismo se animan a apelar a semejante argumento .

Lo que llama la atención no es entonces la duración de este proceso de revaluación del peso, sino su intensidad.

revaluaciones del peso.png El proceso de revaluación no es nuevo, el escenario si, pero tarde o temprano necesita de “realidades”

En los últimos 65 años los argentinos sobrevivimos a otros tres eventos en los que tuvimos una revaluación similar o mayor:

Entre febrero y junio de 1976 (el 24 de marzo fue el golpe militar contra Isabel Martínez de Perón), entre mayo y septiembre de 1989 (pico del proceso hiperinflacionario de Raúl Alfonsín, Carlos Menem había sido elegido presidente el 14 de mayo y asumió el 8 de julio) y entre febrero y junio de 1990 (Plan Bonex).

En el primer caso el dólar se desplomó 57% -siempre en términos reales- y siguió perdiendo valor durante los cuatro meses siguientes, acumulado una caída de 68%, en el segundo el derrumbe fue de 77% y al mes siguiente veíamos un rebote, y en el tercero la baja llego a 67% trepando a 70% al quinto mes, antes de anotar su primer recuperación.

Por convencimiento o intereses, ya que argumentos no hay muchos, una parte del “establishment” viene parafraseando a Keynes conque: “El billete puede continuar bajando más tiempo del que vos podés mantenerte solvente”, tal vez buscando inducir a sus clientes a deprenderse lo antes posible de sus divisas y canalizar el dinero a otras inversiones.

El problema es que el escenario actual es completamente diferente a los del pasado, por lo que no sabemos cuánto más puede durar el actual proceso de revaluación del peso, sin que tengamos detrás una verdadera recuperación económica (como sucedió en 1976 y 1990, pero no en el 89). En lo personal no tengo ni idea que pasará, pero no puedo dejar de pensar en que a lo que se refería a Keynes era que lo que podía durar mas que cualquier solvencia, era la “irracionalidad del mercado” (debería haber agregado a los políticos).