Quién es Jessie Cave, la actriz de Harry Potter que ganó más plata con OnlyFans + Agregar ámbito en









Tras no obtener nuevos papeles, la británica decidió generar contenido, en torno a su largo cabello, en la famosa plataforma. Por esta decisión fue expulsada de las convenciones.

La actriz gana más dinero por sus videos sobre su pelo en OnlyFans, que el de sus papeles en la saga de Harry Potter.

La actriz británica Jessie Cave, conocida por dar vida al personaje de Lavender Brown en la franquicia cinematográfica de Harry Potter (debutando en 2009 con El misterio del príncipe), reveló un impactante cambio de rumbo en su carrera: actualmente genera mayores ingresos compartiendo contenido en la plataforma OnlyFans, que los que obtuvo participando en las famosas adaptaciones cinematográficas de J.K. Rowling.

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Desde su paso por la franquicia, Cave no tuvo otros papeles importantes, tanto en televisión, como en Hollywood, por eso tomó la decisión de incursionar en la plataforma; algo que los fanáticos de las películas tomaron como algo negativo y dejaron de convocarla a convenciones y reuniones.

Jessie Cave, de Harry Potter a OnlyFans A sus 39 años y madre de cuatro hijos, Cave atravesó momentos complejos en el plano personal y laboral. Tras el cierre de la saga mágica, la actriz enfrentó serias dificultades para sostener una carrera estable en la actuación, sufriendo experiencias desfavorables en diversos castings e incluso tratos despectivos por cambios en su apariencia física durante las filmaciones de Las reliquias de la muerte.

Sumergida en una complicada situación económica y agobiada por las deudas , la artista decidió explorar OnlyFans como una estrategia temporal prevista para un año. "No podía trabajar en un supermercado, porque no puedo pagar el cuidado de mis hijos, y tampoco quiero que la gente me grite hechizos de Harry Potter mientras trabajo", declaró Jessie Cave en su podcast Before We Break Up Again.

A diferencia del uso convencional de la plataforma, el material de Jessie no tiene un enfoque erótico, ni explícito. Su propuesta está orientada a personas con fascinación por el cabello largo. Suele publicar videos realizando rutinas de como cepillarse o peinarse su extensa cabellera. La suscripción mensual ronda los 6 dólares, más tarifas adicionales por mensajería privada.

La actriz aseguró que en solo 24 horas llegó a recaudar 15.000 dólares. Al cabo de un año, confirmó que este formato superó ampliamente las ganancias acumuladas durante toda su trayectoria actoral. A pesar de haber encontrado una vía de autonomía financiera que define como "empoderadora", la decisión le trajo repercusiones no deseadas en el circuito de fans de Harry Potter. La organización de una convención temática optó por excluirla, bajo el argumento de mantener un evento "familiar". Quién es Lavender Brown Lavender Brown es un personaje que pertenece a la casa de Gryffindor y comparte generación con Harry, Ron y Hermione. Destacada por su entusiasmo por la clase de Adivinación y su estrecha amistad con Parvati Patil, cobra un protagonismo clave durante su sexto año en Hogwarts al convertirse en la efusiva primera novia de Ron Weasley, a quien solía llamar afectuosamente "Won-Won", provocando los celos de Hermione Granger. A pesar de su personalidad dramática y juvenil, Lavender demuestra una gran valentía al unirse al Ejército de Dumbledore y participar activamente en la Batalla de Hogwarts contra los mortífagos, donde sufre un brutal ataque por parte del hombre lobo Fenrir Greyback.